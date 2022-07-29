https://ria.ru/20220729/sapery-1805997578.html
Саперы обезвредили более 158 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Саперы обезвредили более 158 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 29.07.2022
Саперы обезвредили более 158 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Российские саперы за все время обезвредили уже более 158 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T22:02
2022-07-29T22:02
2022-07-29T22:02
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские саперы за все время обезвредили уже более 158 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено 5 968,92 гектара территории, 87 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 158 538 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 6 800", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Саперы обезвредили более 158 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Российские саперы обезвредили более 158 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР