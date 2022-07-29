https://ria.ru/20220729/sapery-1805997578.html

Саперы обезвредили более 158 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Саперы обезвредили более 158 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 29.07.2022

Саперы обезвредили более 158 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Российские саперы за все время обезвредили уже более 158 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T22:02

2022-07-29T22:02

2022-07-29T22:02

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские саперы за все время обезвредили уже более 158 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено 5 968,92 гектара территории, 87 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 158 538 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 6 800", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)