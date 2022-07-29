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Саперы обезвредили более 158 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/sapery-1805997578.html
Саперы обезвредили более 158 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Саперы обезвредили более 158 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 29.07.2022
Саперы обезвредили более 158 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР
Российские саперы за все время обезвредили уже более 158 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T22:02
2022-07-29T22:02
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские саперы за все время обезвредили уже более 158 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.По его словам, отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов."Всего проверено 5 968,92 гектара территории, 87 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 158 538 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 6 800", - сказал генерал.
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в мире, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
22:02 29.07.2022
 
Саперы обезвредили более 158 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

Российские саперы обезвредили более 158 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Андрей КоцСаперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали"
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей Азовстали - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Андрей Коц
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил России проводят разминирование окрестностей "Азовстали". Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российские саперы за все время обезвредили уже более 158 тысяч взрывоопасных предметов в ДНР и ЛНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, отряды разминирования Вооруженных сил и МЧС России продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов.
"Всего проверено 5 968,92 гектара территории, 87 зданий (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 158 538 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 6 800", - сказал генерал.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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