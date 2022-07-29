https://ria.ru/20220729/reki-1805890231.html
Уровень воды в реках Забайкалья растет на 20 сантиметров за два часа
Уровень воды в реках Забайкалья растет на 20 сантиметров за два часа - РИА Новости, 29.07.2022
Уровень воды в реках Забайкалья растет на 20 сантиметров за два часа
Уровень воды в реках Забайкальского края стремительно растет, сообщила пресс-служба краевой администрации со ссылкой на выступление губернатора Александра... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:46
2022-07-29T15:46
2022-07-29T17:16
происшествия
забайкальский край
александр осипов
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ЧИТА, 29 июл — РИА Новости. Уровень воды в реках Забайкальского края стремительно растет, сообщила пресс-служба краевой администрации со ссылкой на выступление губернатора Александра Осипова на заседании правительственной комиссии по вопросам пожароопасного сезона и паводков.Встречу проводила вице-премьер Виктория Абрамченко.Власти начали составлять список пострадавших и проводят оценку ущерба.Как сообщало МЧС, сильные дожди в Забайкалье привели к высокому паводку. По прогнозам, 30 и 31 июля ожидается подъем воды в реке Чита до отметок 300-340 сантиметров. Население предупредили о необходимости быть готовым к эвакуации.Маломобильных жителей уже начали вывозить из опасных мест.В Читинском районе подтоплены пять населенных пунктов, а также 15 дачных кооперативов.Забайкалье затапливает уже пятый год подряд. В 2018 году на территории региона было самое крупное наводнение в стране. В прошлом году на ликвидацию последствий паводка было получено из федерального бюджета 600 миллионов рублей. Эти деньги пошли, в том числе, на строительство гидротехнических сооружений.
https://ria.ru/20220729/podtopleniya-1805844198.html
https://ria.ru/20220729/chita-1805820251.html
забайкальский край
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Затопления из-за высокого уровня воды в реках Забайкалья
Уровень реки в Чите поднялся до автомобильного моста по улице Комсомольской, движение ограничено. Парк «Бурушка» на берегу реки Чита затопило полностью, лошадей эвакуировали. Рядом пешеходный мост, с ним всё в порядке
2022-07-29T15:46
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PT0M17S
РИА Новости
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происшествия, забайкальский край, александр осипов
15:46 29.07.2022 (обновлено: 17:16 29.07.2022)
Уровень воды в реках Забайкалья растет на 20 сантиметров за два часа
Губернатор Осипов: уровень воды в реках Забайкалья растет на 20 сантиметров за два часа