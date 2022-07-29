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Зеленского обвинили в пренебрежении интересами США - РИА Новости, 29.07.2022
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Зеленского обвинили в пренебрежении интересами США
Зеленского обвинили в пренебрежении интересами США - РИА Новости, 29.07.2022
Зеленского обвинили в пренебрежении интересами США
Владимир Зеленский продемонстрировал полное пренебрежение интересами США, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T02:34
2022-07-29T02:34
в мире
сша
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский продемонстрировал полное пренебрежение интересами США, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану в ответ на замечание, что инфляция в США вызвана тем, что официальный Вашингтон оказывает финансовую и материальную помощь Украине, назвал эту проблему ничтожной. "Инфляция – ничто. Кто думает об инфляции? Эти вещи вторичны", - сказал он.Украинские власти, отметил Карлсон, перестали скрывать, что от США им нужны только деньги. "Они (украинские власти – Прим. ред.) относятся к нам (США – Прим. ред.) с полным презрением. Соединенные Штаты их ничуточки не волнуют", - констатировал телеведущий.Ранее стало известно, что потребительские цены в США по итогам июня выросли на 9,1 процента в годовом выражении после роста на 8,6 процента месяцем ранее, только за июнь они прибавили 1,3 процента.Годовой показатель стал рекордным с ноября 1981 года.На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки боевой техники Украине. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике.
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в мире, сша, украина, владимир зеленский
02:34 29.07.2022
 
Зеленского обвинили в пренебрежении интересами США

Телеведущий Fox News Карлсон обвинил Зеленского в пренебрежении интересами США

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский продемонстрировал полное пренебрежение интересами США, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану в ответ на замечание, что инфляция в США вызвана тем, что официальный Вашингтон оказывает финансовую и материальную помощь Украине, назвал эту проблему ничтожной. "Инфляция – ничто. Кто думает об инфляции? Эти вещи вторичны", - сказал он.
Украинские власти, отметил Карлсон, перестали скрывать, что от США им нужны только деньги. "Они (украинские власти – Прим. ред.) относятся к нам (США – Прим. ред.) с полным презрением. Соединенные Штаты их ничуточки не волнуют", - констатировал телеведущий.
Ранее стало известно, что потребительские цены в США по итогам июня выросли на 9,1 процента в годовом выражении после роста на 8,6 процента месяцем ранее, только за июнь они прибавили 1,3 процента.
Годовой показатель стал рекордным с ноября 1981 года.
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На фоне российской спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по НАТО продолжают поставки боевой техники Украине. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении киевскому режиму военной, экономической и гуманитарной помощи в объеме около 40 миллиардов долларов.
Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС в соседней республике.
 
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