https://ria.ru/20220729/pozhar-1805942944.html

Турецкие власти взяли под контроль лесной пожар в Мармарисе

Турецкие власти взяли под контроль лесной пожар в Мармарисе - РИА Новости, 29.07.2022

Турецкие власти взяли под контроль лесной пожар в Мармарисе

Лесной пожар, вспыхнувший в пятницу в турецком курортном Мармарисе, взят под контроль, сообщило Управление по лесному хозяйству Турции. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T17:55

2022-07-29T17:55

2022-07-29T18:09

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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Лесной пожар, вспыхнувший в пятницу в турецком курортном Мармарисе, взят под контроль, сообщило Управление по лесному хозяйству Турции.Пожар, вспыхнувший в пятницу днем, перешел на отель, постояльцы были эвакуированы. Пострадавших не было."Пожар взят под контроль", - сообщило управление в Twitter.

https://ria.ru/20220729/turtsiya-1805899355.html

турция

мармарис

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, мармарис