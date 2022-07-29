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Турецкие власти взяли под контроль лесной пожар в Мармарисе
Турецкие власти взяли под контроль лесной пожар в Мармарисе - РИА Новости, 29.07.2022
Турецкие власти взяли под контроль лесной пожар в Мармарисе
Лесной пожар, вспыхнувший в пятницу в турецком курортном Мармарисе, взят под контроль, сообщило Управление по лесному хозяйству Турции. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:55
2022-07-29T17:55
2022-07-29T18:09
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турция
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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Лесной пожар, вспыхнувший в пятницу в турецком курортном Мармарисе, взят под контроль, сообщило Управление по лесному хозяйству Турции.Пожар, вспыхнувший в пятницу днем, перешел на отель, постояльцы были эвакуированы. Пострадавших не было."Пожар взят под контроль", - сообщило управление в Twitter.
https://ria.ru/20220729/turtsiya-1805899355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, мармарис
17:55 29.07.2022 (обновлено: 18:09 29.07.2022)
Турецкие власти взяли под контроль лесной пожар в Мармарисе
Управление по лесному хозяйству Турции: пожар в Мармарисе взят под контроль