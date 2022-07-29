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Турецкие власти взяли под контроль лесной пожар в Мармарисе - РИА Новости, 29.07.2022
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Туризм
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Турецкие власти взяли под контроль лесной пожар в Мармарисе
Турецкие власти взяли под контроль лесной пожар в Мармарисе - РИА Новости, 29.07.2022
Турецкие власти взяли под контроль лесной пожар в Мармарисе
Лесной пожар, вспыхнувший в пятницу в турецком курортном Мармарисе, взят под контроль, сообщило Управление по лесному хозяйству Турции. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:55
2022-07-29T18:09
туризм
в мире
турция
мармарис
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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Лесной пожар, вспыхнувший в пятницу в турецком курортном Мармарисе, взят под контроль, сообщило Управление по лесному хозяйству Турции.Пожар, вспыхнувший в пятницу днем, перешел на отель, постояльцы были эвакуированы. Пострадавших не было."Пожар взят под контроль", - сообщило управление в Twitter.
https://ria.ru/20220729/turtsiya-1805899355.html
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в мире, турция, мармарис
17:55 29.07.2022 (обновлено: 18:09 29.07.2022)
 
Турецкие власти взяли под контроль лесной пожар в Мармарисе

Управление по лесному хозяйству Турции: пожар в Мармарисе взят под контроль

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкТушение лесных пожаров в окрестностях турецкого города Мармарис
Тушение лесных пожаров в окрестностях турецкого города Мармарис - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
Перейти в фотобанк
Тушение лесных пожаров в окрестностях турецкого города Мармарис. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Лесной пожар, вспыхнувший в пятницу в турецком курортном Мармарисе, взят под контроль, сообщило Управление по лесному хозяйству Турции.
Пожар, вспыхнувший в пятницу днем, перешел на отель, постояльцы были эвакуированы. Пострадавших не было.
"Пожар взят под контроль", - сообщило управление в Twitter.
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