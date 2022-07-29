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В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар
В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 29.07.2022
В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар
Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Мармарисе, пламя перекинулось на отель, передает телеканал A Haber. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:39
2022-07-29T16:39
2022-07-29T17:12
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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Мармарисе, пламя перекинулось на отель, передает телеканал A Haber."Согласно последним новостям, пожар вспыхнул в лесной зоне в районе Мугла Мармариса. Пламя за короткое время под действием ветра перекинулось на отель. Для тушения огня ведутся работы с воздуха и земли", - передает телеканал.Уточняется, что бригады прилагают большие усилия для борьбы с огнем, который быстро разрастается под действием ветра и приближается к жилым массивам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, мармарис, новости - туризм
16:39 29.07.2022 (обновлено: 17:12 29.07.2022)
В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар
Пламя с вспыхнувшего в турецком Мармарисе лесного пожара перекинулось на отель