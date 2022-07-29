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В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 29.07.2022
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Туризм
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В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар
В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 29.07.2022
В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар
Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Мармарисе, пламя перекинулось на отель, передает телеканал A Haber. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:39
2022-07-29T17:12
туризм
в мире
турция
мармарис
новости - туризм
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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Мармарисе, пламя перекинулось на отель, передает телеканал A Haber."Согласно последним новостям, пожар вспыхнул в лесной зоне в районе Мугла Мармариса. Пламя за короткое время под действием ветра перекинулось на отель. Для тушения огня ведутся работы с воздуха и земли", - передает телеканал.Уточняется, что бригады прилагают большие усилия для борьбы с огнем, который быстро разрастается под действием ветра и приближается к жилым массивам.
турция
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в мире, турция, мармарис, новости - туризм
16:39 29.07.2022 (обновлено: 17:12 29.07.2022)
 
В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар

Пламя с вспыхнувшего в турецком Мармарисе лесного пожара перекинулось на отель

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие пожарные
Турецкие пожарные - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие пожарные. Архивное фото
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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Мармарисе, пламя перекинулось на отель, передает телеканал A Haber.
"Согласно последним новостям, пожар вспыхнул в лесной зоне в районе Мугла Мармариса. Пламя за короткое время под действием ветра перекинулось на отель. Для тушения огня ведутся работы с воздуха и земли", - передает телеканал.
Уточняется, что бригады прилагают большие усилия для борьбы с огнем, который быстро разрастается под действием ветра и приближается к жилым массивам.
 
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