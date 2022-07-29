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В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар

В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 29.07.2022

В турецком Мармарисе вспыхнул лесной пожар

Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Мармарисе, пламя перекинулось на отель, передает телеканал A Haber. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:39

2022-07-29T16:39

2022-07-29T17:12

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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в турецком курортном Мармарисе, пламя перекинулось на отель, передает телеканал A Haber."Согласно последним новостям, пожар вспыхнул в лесной зоне в районе Мугла Мармариса. Пламя за короткое время под действием ветра перекинулось на отель. Для тушения огня ведутся работы с воздуха и земли", - передает телеканал.Уточняется, что бригады прилагают большие усилия для борьбы с огнем, который быстро разрастается под действием ветра и приближается к жилым массивам.

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мармарис

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, мармарис, новости - туризм