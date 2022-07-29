https://ria.ru/20220729/pozhar-1805870730.html
Выяснение причин пожара в столичном хостеле может занять до 30 дней
Выяснение причин пожара в столичном хостеле может занять до 30 дней - РИА Новости, 29.07.2022
Выяснение причин пожара в столичном хостеле может занять до 30 дней
Работа судебной пожарно-испытательной лаборатории по установлению причин возгорания в столичном хостеле может занять от недели до 30 дней, рассказал РИА Новости РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:15
2022-07-29T17:15
2022-07-29T17:15
туризм
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в хостеле на юго-востоке москвы
хостелы
новости - туризм
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Работа судебной пожарно-испытательной лаборатории по установлению причин возгорания в столичном хостеле может занять от недели до 30 дней, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы."Сроки зависят от сложности пожара, его площади и ряда других факторов", — отметил собеседник агентства.Ранее столичный главк СК РФ заявил, что следствие рассматривает различные версии возгорания, одной из основных является неисправность электропроводки. Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая.Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ и в прокуратуре. Сейчас владелец объекта размещения находится на допросе. Ранее уже он привлекался к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности.Пожар произошел в хостеле на Алма-Атинской улице в ночь на пятницу. По предварительной информации, погибли восемь человек, еще четверо госпитализированы. Как сообщили в МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах.
https://ria.ru/20220729/khostel-1805769899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в хостеле на юго-востоке москвы, хостелы, новости - туризм, туризм, москва
Выяснение причин пожара в столичном хостеле может занять до 30 дней
Выяснение причин пожара в хостеле в Москве может занять до 30 дней