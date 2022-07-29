https://ria.ru/20220729/pozhar-1805870730.html

Выяснение причин пожара в столичном хостеле может занять до 30 дней

Выяснение причин пожара в столичном хостеле может занять до 30 дней - РИА Новости, 29.07.2022

Выяснение причин пожара в столичном хостеле может занять до 30 дней

Работа судебной пожарно-испытательной лаборатории по установлению причин возгорания в столичном хостеле может занять от недели до 30 дней, рассказал РИА Новости РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T17:15

2022-07-29T17:15

2022-07-29T17:15

туризм

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в хостеле на юго-востоке москвы

хостелы

новости - туризм

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Работа судебной пожарно-испытательной лаборатории по установлению причин возгорания в столичном хостеле может занять от недели до 30 дней, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб Москвы."Сроки зависят от сложности пожара, его площади и ряда других факторов", — отметил собеседник агентства.Ранее столичный главк СК РФ заявил, что следствие рассматривает различные версии возгорания, одной из основных является неисправность электропроводки. Для установления точной причины назначен ряд судебных экспертиз, в том числе пожарно-техническая.Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ и в прокуратуре. Сейчас владелец объекта размещения находится на допросе. Ранее уже он привлекался к административной ответственности за нарушение пожарной безопасности.Пожар произошел в хостеле на Алма-Атинской улице в ночь на пятницу. По предварительной информации, погибли восемь человек, еще четверо госпитализированы. Как сообщили в МЧС, людям помешали спастись решетки на окнах.

https://ria.ru/20220729/khostel-1805769899.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Кабанова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в хостеле на юго-востоке москвы, хостелы, новости - туризм, туризм, москва