https://ria.ru/20220729/pelosi-1806007219.html

Тайна визита Пелоси на Тайвань говорит о неопределенности, сказал эксперт

Тайна визита Пелоси на Тайвань говорит о неопределенности, сказал эксперт - РИА Новости, 29.07.2022

Тайна визита Пелоси на Тайвань говорит о неопределенности, сказал эксперт

Неготовность спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси назвать точный маршрут турне по странам Азии говорит о неопределенности Вашингтона относительно... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T23:42

2022-07-29T23:42

2022-07-29T23:42

в мире

джо байден

си цзиньпин

сша

тайвань

китай

оон

нэнси пелоси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592860386_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_11fb3dab92082d9e7ca6ba37332ce6a5.jpg

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Неготовность спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси назвать точный маршрут турне по странам Азии говорит о неопределенности Вашингтона относительно того, какой регион для него сейчас более приоритетный, заявил РИА Новости директор Делового клуба ШОС Денис Тюрин.О возможном визите Пелоси на Тайвань сообщалось еще в апреле, но азиатское турне было отменено из-за ее внезапного заражения коронавирусом. СМИ сообщали, что китайские дипломаты в США вели активную работу, чтобы донести до конгрессменов нежелательность визита на остров "в интересах" обеих сторон. В пятницу Пелоси, которая, как ожидается, отправится в азиатское турне уже сегодня, не стала отвечать, поедет ли на Тайвань, сославшись на интересы безопасности."На мой взгляд, критики (данный аргумент Пелоси - ред.) особой не выдерживает, поскольку все-таки график встреч с лидерами государств согласуется так шибко заранее. И в данном случае речь идет о том, что в администрации США – речь идет не только о конгрессе, но о верхушке Демократической партии – никак не могут определиться, какой фронт для них сейчас важнее – китайский или украинский", – полагает эксперт.С его точки зрения, внешние обстоятельства вынуждают США проявить поддержку своим союзникам в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Обстоятельства требуют поддержки для, скажем так, восточно-азиатских партнеров США в условиях роста напряженности между Китаем и США, между Тайванем и Китаем, и правильный шаг, наверное, бы был поддержать Тайвань в этих условиях. Съездить туда, сказать слова поддержки... Скажем так, лишний раз подтвердить готовность выполнить свои обязательства по договору безопасности, который существует между США и Тайванем", – размышляет Тюрин.При этом он отмечает, что в нынешних условиях любое неосторожное заявление американских представителей может быть воспринято в качестве "триггера" к эскалации напряженности в этом регионе, и совершенно очевидно, полагает эксперт, что начинать третью мировую войну из-за Тайваня США не будут."Неготовность Пелоси сейчас однозначно сказать то, каков будет маршрут ее перемещения по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, означает только одно: это нерешительность США в данном случае продемонстрировать однозначную поддержку своим союзникам в регионе. Не готовы США одновременно на двух фронтах вести сложную шахматную комбинацию", – заключил он.В четверг в ходе первого с марта телефонного разговора президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили Тайвань. Вашингтон отказался приводить подробности обсуждения этой темы, а Пекин заявил, что лидер КНР предупредил американского коллегу об опасности "обжечься при игре с огнем".Тема Тайваня в контексте американо-китайских отношений обрела особую важность на фоне ситуации на Украине. Пекин подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии неуместны, и требует от США не вмешиваться в свои внутренние дела. Вашингтон, формально не имея дипломатических отношений с Тайбеем, который признан ООН в качестве неделимой части КНР, в рамках двусторонних соглашений и ряда принятых конгрессом законов не только поддерживает связи с островом, но регулярно осуществляет поставки вооружений.

https://ria.ru/20220729/ssha-1805979815.html

https://ria.ru/20220729/kitay-1805945347.html

https://ria.ru/20220729/tayvan-1805752537.html

сша

тайвань

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, си цзиньпин, сша, тайвань, китай, оон, нэнси пелоси