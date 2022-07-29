https://ria.ru/20220729/pelosi-1805761264.html

Пелоси с делегацией в пятницу поедет в Азию, сообщили СМИ

Пелоси с делегацией в пятницу поедет в Азию, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.07.2022

Пелоси с делегацией в пятницу поедет в Азию, сообщили СМИ

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в пятницу отправится с делегацией в Азию, решение о поездке на Тайвань еще не принято, сообщает телеканал NBC со... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T08:41

2022-07-29T08:41

2022-07-29T08:44

в мире

тайвань

нэнси пелоси

сша

китай

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ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в пятницу отправится с делегацией в Азию, решение о поездке на Тайвань еще не принято, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники."Как сообщили два источника, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси... отправляется в Азию во главе официальной делегации конгресса в пятницу, хотя неясно, будет ли включать поездка остановку на Тайване", - говорится в сообщении телеканала.Один из источников, ознакомившихся с маршрутом, отметил, что посещение Тайваня указано как "предварительное". Поездка будет включать визиты в Японию, Республику Корею, Малайзию и Сингапур.Телефонный разговор лидеров США и КНР состоялся в четверг, он прошел на фоне сообщений о возможном визите на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Эти планы вызывают резко негативную реакцию Пекина, Белый дом публично не комментирует планы Пелоси, оставляя за ней право решения о поездке.В ходе разговора с Байденом Си Цзиньпин заявил о недопустимости вмешательства в дела Тайваня, добавив, что воля китайского народа, чья численность превышает 1,4 миллиарда человек, в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая "непоколебима".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220727/kitay-1805320773.html

https://ria.ru/20220727/tayvan-1805167613.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, тайвань, нэнси пелоси, сша, китай