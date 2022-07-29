08:41 29.07.2022 (обновлено: 08:44 29.07.2022)
Пелоси с делегацией в пятницу поедет в Азию, сообщили СМИ
NBC: Пелоси с делегацией в пятницу поедет в Азию, решение о визите на Тайвань не принято
© AP Photo / Susan WalshСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
© AP Photo / Susan Walsh
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в пятницу отправится с делегацией в Азию, решение о поездке на Тайвань еще не принято, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
"Как сообщили два источника, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси... отправляется в Азию во главе официальной делегации конгресса в пятницу, хотя неясно, будет ли включать поездка остановку на Тайване", - говорится в сообщении телеканала.
Телефонный разговор лидеров США и КНР состоялся в четверг, он прошел на фоне сообщений о возможном визите на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Эти планы вызывают резко негативную реакцию Пекина, Белый дом публично не комментирует планы Пелоси, оставляя за ней право решения о поездке.
В ходе разговора с Байденом Си Цзиньпин заявил о недопустимости вмешательства в дела Тайваня, добавив, что воля китайского народа, чья численность превышает 1,4 миллиарда человек, в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Китая "непоколебима".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.