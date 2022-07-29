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СМИ: в Пакистане на людей обрушилась крыша, есть погибшие - РИА Новости, 29.07.2022
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СМИ: в Пакистане на людей обрушилась крыша, есть погибшие
СМИ: в Пакистане на людей обрушилась крыша, есть погибшие - РИА Новости, 29.07.2022
СМИ: в Пакистане на людей обрушилась крыша, есть погибшие
По меньшей мере шесть человек погибли, еще 18 получили ранения в результате обрушения крыши во время ливня в Пакистане, сообщает телеканал ARY News. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T04:53
2022-07-29T04:53
в мире
пакистан
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, еще 18 получили ранения в результате обрушения крыши во время ливня в Пакистане, сообщает телеканал ARY News.Как отмечает телеканал, инцидент произошел в городе Сахивал провинции Пенджаб. Среди погибших - пять женщин.По данным телеканала, на место происшествия направились полиция и спасательные отряды, но спасательной операции препятствовал ливень и темное время суток. Раненых доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
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в мире, пакистан
04:53 29.07.2022
 
СМИ: в Пакистане на людей обрушилась крыша, есть погибшие

ARY News: в Пакистане в результате обрушения крыши погибли шесть человек, 18 пострадали

© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане
Карета скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Flickr / Wasif Malik
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, еще 18 получили ранения в результате обрушения крыши во время ливня в Пакистане, сообщает телеканал ARY News.
Как отмечает телеканал, инцидент произошел в городе Сахивал провинции Пенджаб. Среди погибших - пять женщин.
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По данным телеканала, на место происшествия направились полиция и спасательные отряды, но спасательной операции препятствовал ливень и темное время суток. Раненых доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
 
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