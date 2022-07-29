https://ria.ru/20220729/pakistan-1805749318.html
СМИ: в Пакистане на людей обрушилась крыша, есть погибшие
СМИ: в Пакистане на людей обрушилась крыша, есть погибшие - РИА Новости, 29.07.2022
СМИ: в Пакистане на людей обрушилась крыша, есть погибшие
По меньшей мере шесть человек погибли, еще 18 получили ранения в результате обрушения крыши во время ливня в Пакистане, сообщает телеканал ARY News. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T04:53
2022-07-29T04:53
2022-07-29T04:53
в мире
пакистан
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, еще 18 получили ранения в результате обрушения крыши во время ливня в Пакистане, сообщает телеканал ARY News.Как отмечает телеканал, инцидент произошел в городе Сахивал провинции Пенджаб. Среди погибших - пять женщин.По данным телеканала, на место происшествия направились полиция и спасательные отряды, но спасательной операции препятствовал ливень и темное время суток. Раненых доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
https://rsport.ria.ru/20220521/proisshestviya-1789941213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан
СМИ: в Пакистане на людей обрушилась крыша, есть погибшие
ARY News: в Пакистане в результате обрушения крыши погибли шесть человек, 18 пострадали