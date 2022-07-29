https://ria.ru/20220729/pakistan-1805749318.html

СМИ: в Пакистане на людей обрушилась крыша, есть погибшие

СМИ: в Пакистане на людей обрушилась крыша, есть погибшие - РИА Новости, 29.07.2022

СМИ: в Пакистане на людей обрушилась крыша, есть погибшие

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 18 получили ранения в результате обрушения крыши во время ливня в Пакистане, сообщает телеканал ARY News. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T04:53

2022-07-29T04:53

2022-07-29T04:53

в мире

пакистан

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, еще 18 получили ранения в результате обрушения крыши во время ливня в Пакистане, сообщает телеканал ARY News.Как отмечает телеканал, инцидент произошел в городе Сахивал провинции Пенджаб. Среди погибших - пять женщин.По данным телеканала, на место происшествия направились полиция и спасательные отряды, но спасательной операции препятствовал ливень и темное время суток. Раненых доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

https://rsport.ria.ru/20220521/proisshestviya-1789941213.html

пакистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, пакистан