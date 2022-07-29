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Дегтярев рассказал о подготовке к отопительному сезону в Хабаровском крае

Дегтярев рассказал о подготовке к отопительному сезону в Хабаровском крае - РИА Новости, 29.07.2022

Дегтярев рассказал о подготовке к отопительному сезону в Хабаровском крае

Почти 7 миллиардов рублей направят на подготовку к предстоящему отопительному сезону в Хабаровском крае, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T08:25

2022-07-29T08:25

2022-07-29T12:46

общество

жкх

хабаровский край

отопительный сезон 2022-2023 в россии

михаил дегтярев

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 29 июл - РИА Новости. Почти 7 миллиардов рублей направят на подготовку к предстоящему отопительному сезону в Хабаровском крае, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.В пятницу в региональном правительстве прошло совещание под председательством главы региона по подготовке Хабаровского края к отопительному сезону.Он отметил, что в удаленных северных районах необходимо привести в порядок 99 котельных, 41 дизельную электростанцию (ДЭС) и отремонтировать 96 километров коммунальных сетей. О текущей ситуации по линии жилищно-коммунального хозяйства губернатору доложил руководитель профильного министерства края Дарий Тюрин. Он сообщил, что в таких районах в настоящее время процент освоенных объемов составляет 35,3% - это 22 котельные и 15 ДЭС. Капитально отремонтированы 24 километра сетевого имущества, 32 дизельных генератора, 10 трансформаторных подстанций. Кроме того, для северных районов предусмотрены дополнительные средства на реконструкцию коммунальных объектов."Субсидии в размере более 40 миллионов рублей предоставлены на закупку материалов и оборудования. Например, в поселках Маго и Пуир, а также в селе Булгин появятся новые котельные. В селах Удское и Чумикан – современные системы электроснабжения, в поселке Тыр и селе Тахта – дизельные электростанции", - напомнил глава региона.По поручению губернатора в регионе с 2021 года ведется поэтапная модернизация ДЭС с высоким износом, расположенных в деревянных строениях. Так, за первые шесть месяцев текущего года приобретены и введены три модульные ДЭС в селах имени Полины Осипенко, Удское и Верхнетамбовское на общую сумму 62 миллиона рублей. До конца текущего года в планах закупить четыре блочно-модульные ДЭС в поселки Озерпах, Катэн, Солонцовый и в село Наумовка.В зоне особого внимания краевого правительства находится северный завоз топлива. Тюрин пояснил, что кампания реализуется согласно утвержденному графику. В 2022 году необходимо завезти 11,4 тысячи тонн угля и 20,6 тысячи тонн нефтепродуктов. На текущий момент централизованно доставлено 65% от всего объема угля и порядка 30% от общего объема нефтепродуктов. Полностью завершить завоз планируется до 20 октября.

https://realty.ria.ru/20220725/oek-1804758547.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, жкх, хабаровский край, отопительный сезон 2022-2023 в россии, михаил дегтярев