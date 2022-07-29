https://ria.ru/20220729/oruzhie-1805923750.html
В ГД внесли проект об ужесточении требований для владения оружием
В ГД внесли проект об ужесточении требований для владения оружием - РИА Новости, 29.07.2022
В ГД внесли проект об ужесточении требований для владения оружием
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается исключить возможность получения гражданами, однократно привлеченных к административной ответственности и... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:07
2022-07-29T17:07
2022-07-29T17:07
общество
госдума рф
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается исключить возможность получения гражданами, однократно привлеченных к административной ответственности и ограниченных в правах на владение оружием, документов на оружие, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Внесение предлагаемых изменений в ФЗ "Об оружии", исключающих возможность получения гражданами разрешительных документов на оружие при "однократном" привлечении к административной ответственности за совершение обозначенных видов правонарушений до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, и ограничивающих право владения оружием гражданами, которые допускают противоправное поведение", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Уточняется, что данные ограничения будут также направлены на предупреждение причинения вреда жизни и здоровью граждан."Вводимые ограничения будут также направлены на предупреждение и предотвращение случаев совершения лицами, регулярно находящимися в состоянии опьянения и владеющими оружием, являющегося источником повышенной опасности, действия которых могут повлечь причинение значительного вреда жизни и здоровью граждан или иных деяний", - отмечается в пояснительной записке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, госдума рф
В ГД внесли проект об ужесточении требований для владения оружием
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении требований для получения документов на оружие
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости.
В Госдуму внесен
законопроект, которым предлагается исключить возможность получения гражданами, однократно привлеченных к административной ответственности и ограниченных в правах на владение оружием, документов на оружие, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Внесение предлагаемых изменений в ФЗ "Об оружии", исключающих возможность получения гражданами разрешительных документов на оружие при "однократном" привлечении к административной ответственности за совершение обозначенных видов правонарушений до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, и ограничивающих право владения оружием гражданами, которые допускают противоправное поведение", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Уточняется, что данные ограничения будут также направлены на предупреждение причинения вреда жизни и здоровью граждан.
"Вводимые ограничения будут также направлены на предупреждение и предотвращение случаев совершения лицами, регулярно находящимися в состоянии опьянения и владеющими оружием, являющегося источником повышенной опасности, действия которых могут повлечь причинение значительного вреда жизни и здоровью граждан или иных деяний", - отмечается в пояснительной записке.