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В ГД внесли проект об ужесточении требований для владения оружием - РИА Новости, 29.07.2022
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В ГД внесли проект об ужесточении требований для владения оружием
В ГД внесли проект об ужесточении требований для владения оружием - РИА Новости, 29.07.2022
В ГД внесли проект об ужесточении требований для владения оружием
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается исключить возможность получения гражданами, однократно привлеченных к административной ответственности и... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:07
2022-07-29T17:07
общество
госдума рф
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается исключить возможность получения гражданами, однократно привлеченных к административной ответственности и ограниченных в правах на владение оружием, документов на оружие, соответствующий документ размещен в думской электронной базе."Внесение предлагаемых изменений в ФЗ "Об оружии", исключающих возможность получения гражданами разрешительных документов на оружие при "однократном" привлечении к административной ответственности за совершение обозначенных видов правонарушений до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, и ограничивающих право владения оружием гражданами, которые допускают противоправное поведение", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Уточняется, что данные ограничения будут также направлены на предупреждение причинения вреда жизни и здоровью граждан."Вводимые ограничения будут также направлены на предупреждение и предотвращение случаев совершения лицами, регулярно находящимися в состоянии опьянения и владеющими оружием, являющегося источником повышенной опасности, действия которых могут повлечь причинение значительного вреда жизни и здоровью граждан или иных деяний", - отмечается в пояснительной записке.
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общество, госдума рф
17:07 29.07.2022
 
В ГД внесли проект об ужесточении требований для владения оружием

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении требований для получения документов на оружие

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается исключить возможность получения гражданами, однократно привлеченных к административной ответственности и ограниченных в правах на владение оружием, документов на оружие, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Внесение предлагаемых изменений в ФЗ "Об оружии", исключающих возможность получения гражданами разрешительных документов на оружие при "однократном" привлечении к административной ответственности за совершение обозначенных видов правонарушений до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, и ограничивающих право владения оружием гражданами, которые допускают противоправное поведение", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Уточняется, что данные ограничения будут также направлены на предупреждение причинения вреда жизни и здоровью граждан.
"Вводимые ограничения будут также направлены на предупреждение и предотвращение случаев совершения лицами, регулярно находящимися в состоянии опьянения и владеющими оружием, являющегося источником повышенной опасности, действия которых могут повлечь причинение значительного вреда жизни и здоровью граждан или иных деяний", - отмечается в пояснительной записке.
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