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Украинские военные разместились в ПТУ под Одессой
Украинские военные разместились в ПТУ под Одессой - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские военные разместились в ПТУ под Одессой
Украинские войска разместились в профтехучилище в Березовке в Одесской области, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T21:39
2022-07-29T21:39
2022-07-29T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска разместились в профтехучилище в Березовке в Одесской области, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Березовке Одесской области в зданиях высшего профессионального училища национального политехнического университета и аграрного лицея (улица Победы) размещены военнослужащие ВСУ, а на прилегающей территории – артиллерия и бронетехника", - сказал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, вооруженные силы украины
Украинские военные разместились в ПТУ под Одессой
Минобороны: украинские войска разместились в профтехучилище в Березовке в Одесской области