https://ria.ru/20220729/odessa-1805995551.html

Украинские военные разместились в ПТУ под Одессой

Украинские военные разместились в ПТУ под Одессой - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские военные разместились в ПТУ под Одессой

Украинские войска разместились в профтехучилище в Березовке в Одесской области, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T21:39

2022-07-29T21:39

2022-07-29T21:39

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска разместились в профтехучилище в Березовке в Одесской области, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Березовке Одесской области в зданиях высшего профессионального училища национального политехнического университета и аграрного лицея (улица Победы) размещены военнослужащие ВСУ, а на прилегающей территории – артиллерия и бронетехника", - сказал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

одесская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, одесская область, вооруженные силы украины