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При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/obstrel-1805924547.html
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 29.07.2022
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель
Мирная жительница погибла в Петровском районе Донецка из-за обстрела украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:09
2022-07-29T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в Петровском районе Донецка из-за обстрела украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (Вооруженные формирования Украины) убили мирную жительницу в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
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в мире, петровский район, донецкая народная республика, донецк (днр)
17:09 29.07.2022 (обновлено: 17:11 29.07.2022)
 
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель

ДНР: при обстреле Петровского района Донецка погибла женщина

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Петровском районе Донецка
Последствия обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела в Петровском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в Петровском районе Донецка из-за обстрела украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"ВФУ (Вооруженные формирования Украины) убили мирную жительницу в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
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