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При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 29.07.2022
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель
Мирная жительница погибла в Петровском районе Донецка из-за обстрела украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:09
2022-07-29T17:09
2022-07-29T17:11
специальная военная операция на украине
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петровский район
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Мирная жительница погибла в Петровском районе Донецка из-за обстрела украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (Вооруженные формирования Украины) убили мирную жительницу в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
петровский район
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в мире, петровский район, донецкая народная республика, донецк (днр)
17:09 29.07.2022 (обновлено: 17:11 29.07.2022)
При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель
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