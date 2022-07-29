https://ria.ru/20220729/obstrel-1805896038.html
Украинские войска обстреляли Брилевку в Херсонской области
Украинские войска обстреляли Брилевку в Херсонской области - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска обстреляли Брилевку в Херсонской области
Украинские войска обстреляли село Брилевку в Херсонской области, под ударом оказался жилой дом, есть пострадавшие, сообщает департамент здравоохранения региона. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:57
2022-07-29T15:57
2022-07-29T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Брилевку в Херсонской области, под ударом оказался жилой дом, есть пострадавшие, сообщает департамент здравоохранения региона.В департаменте подчеркнули, что в результате обстрела людей пришлось извлекать из-под завалов разрушенного дома.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://ria.ru/20220729/rakety-1805875864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
15:57 29.07.2022 (обновлено: 15:58 29.07.2022)
Украинские войска обстреляли Брилевку в Херсонской области
Херсонский депздрав: мирные жители ранены при обстреле села Брилевка со стороны Украины