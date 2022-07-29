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Украинские войска обстреляли Брилевку в Херсонской области - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Брилевку в Херсонской области
Украинские войска обстреляли Брилевку в Херсонской области - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска обстреляли Брилевку в Херсонской области
Украинские войска обстреляли село Брилевку в Херсонской области, под ударом оказался жилой дом, есть пострадавшие, сообщает департамент здравоохранения региона. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:57
2022-07-29T15:58
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Брилевку в Херсонской области, под ударом оказался жилой дом, есть пострадавшие, сообщает департамент здравоохранения региона.В департаменте подчеркнули, что в результате обстрела людей пришлось извлекать из-под завалов разрушенного дома.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
15:57 29.07.2022 (обновлено: 15:58 29.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Брилевку в Херсонской области

Херсонский депздрав: мирные жители ранены при обстреле села Брилевка со стороны Украины

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Брилевку в Херсонской области, под ударом оказался жилой дом, есть пострадавшие, сообщает департамент здравоохранения региона.
"Ночью ВСУ обстреляли село Брилевку Херсонской области. Под ударом оказался жилой дом, пострадали мирные жители", - говорится в сообщении.
В департаменте подчеркнули, что в результате обстрела людей пришлось извлекать из-под завалов разрушенного дома.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
15:09Специальная военная операция на Украине
ВСУ нанесли серию ракетных ударов в районе Каховской ГЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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