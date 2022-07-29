https://ria.ru/20220729/obstrel-1805896038.html

Украинские войска обстреляли Брилевку в Херсонской области

Украинские войска обстреляли Брилевку в Херсонской области - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска обстреляли Брилевку в Херсонской области

Украинские войска обстреляли село Брилевку в Херсонской области, под ударом оказался жилой дом, есть пострадавшие, сообщает департамент здравоохранения региона. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:57

2022-07-29T15:57

2022-07-29T15:58

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли село Брилевку в Херсонской области, под ударом оказался жилой дом, есть пострадавшие, сообщает департамент здравоохранения региона.В департаменте подчеркнули, что в результате обстрела людей пришлось извлекать из-под завалов разрушенного дома.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://ria.ru/20220729/rakety-1805875864.html

херсонская область

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины