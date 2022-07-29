https://ria.ru/20220729/obstrel-1805824573.html

СК возбудил дело после удара ВСУ по СИЗО в ДНР, где содержатся азовцы

СК возбудил дело после удара ВСУ по СИЗО в ДНР, где содержатся азовцы - РИА Новости, 29.07.2022

СК возбудил дело после удара ВСУ по СИЗО в ДНР, где содержатся азовцы

Уголовное дело о применении запрещенных средств возбудили после украинского удара по СИЗО в Донецкой Народной Республике, где содержатся "азовцы", сообщили... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:30

2022-07-29T12:30

2022-07-29T12:38

происшествия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело о применении запрещенных средств возбудили после украинского удара по СИЗО в Донецкой Народной Республике, где содержатся "азовцы", сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53."Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 356 УК РФ (применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в связи с ударом украинскими националистами по следственному изолятору в населенном пункте Еленовка в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.Киев для обстрела изолятора, где содержатся участники батальона "Азов" (против ряда участников этой структуры в России возбуждены дела), использовали американскую систему залпового огня HIMARS.В настоящее время следователи осматривают место происшествия.

https://ria.ru/20220729/elenovka-1805804709.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)