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СК возбудил дело после удара ВСУ по СИЗО в ДНР, где содержатся азовцы - РИА Новости, 29.07.2022
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СК возбудил дело после удара ВСУ по СИЗО в ДНР, где содержатся азовцы
СК возбудил дело после удара ВСУ по СИЗО в ДНР, где содержатся азовцы - РИА Новости, 29.07.2022
СК возбудил дело после удара ВСУ по СИЗО в ДНР, где содержатся азовцы
Уголовное дело о применении запрещенных средств возбудили после украинского удара по СИЗО в Донецкой Народной Республике, где содержатся "азовцы", сообщили... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:30
2022-07-29T12:38
происшествия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело о применении запрещенных средств возбудили после украинского удара по СИЗО в Донецкой Народной Республике, где содержатся "азовцы", сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53."Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 356 УК РФ (применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в связи с ударом украинскими националистами по следственному изолятору в населенном пункте Еленовка в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.Киев для обстрела изолятора, где содержатся участники батальона "Азов" (против ряда участников этой структуры в России возбуждены дела), использовали американскую систему залпового огня HIMARS.В настоящее время следователи осматривают место происшествия.
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происшествия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
12:30 29.07.2022 (обновлено: 12:38 29.07.2022)
 
СК возбудил дело после удара ВСУ по СИЗО в ДНР, где содержатся азовцы

СК завл уголовное дело о применении запрещенных средств после удара ВСУ по СИЗО с азовцами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело о применении запрещенных средств возбудили после украинского удара по СИЗО в Донецкой Народной Республике, где содержатся "азовцы", сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.
Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53.
"Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 356 УК РФ (применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в связи с ударом украинскими националистами по следственному изолятору в населенном пункте Еленовка в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.
Киев для обстрела изолятора, где содержатся участники батальона "Азов" (против ряда участников этой структуры в России возбуждены дела), использовали американскую систему залпового огня HIMARS.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
11:34Специальная военная операция на Украине
Пушилин считает, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным
 
ПроисшествияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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