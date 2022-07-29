12:30 29.07.2022 (обновлено: 12:38 29.07.2022)
СК возбудил дело после удара ВСУ по СИЗО в ДНР, где содержатся азовцы
СК завл уголовное дело о применении запрещенных средств после удара ВСУ по СИЗО с азовцами
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уголовное дело о применении запрещенных средств возбудили после украинского удара по СИЗО в Донецкой Народной Республике, где содержатся "азовцы", сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.
Согласно сообщению штаба территориальной обороны ДНР, число погибших из-за удара украинских войск по колонии в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные, возросло до 53.
"Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 356 УК РФ (применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в связи с ударом украинскими националистами по следственному изолятору в населенном пункте Еленовка в Донецкой Народной Республике", - говорится в сообщении.
Киев для обстрела изолятора, где содержатся участники батальона "Азов" (против ряда участников этой структуры в России возбуждены дела), использовали американскую систему залпового огня HIMARS.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия.