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ВС России нанесли ответный удар по ВСУ, обстрелявшим Брянскую область - РИА Новости, 29.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/obstrel-1805781300.html
ВС России нанесли ответный удар по ВСУ, обстрелявшим Брянскую область
ВС России нанесли ответный удар по ВСУ, обстрелявшим Брянскую область - РИА Новости, 29.07.2022
ВС России нанесли ответный удар по ВСУ, обстрелявшим Брянскую область
Российские войска нанесли ответный удар по украинским позициям после обстрела села Сачковичи Климовского района Брянской области со стороны ВСУ, сообщил... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:32
2022-07-29T10:46
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли ответный удар по украинским позициям после обстрела села Сачковичи Климовского района Брянской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.При утреннем обстреле Сачковичей повреждения получила линия электропередачи, жители не пострадали.Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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безопасность, брянская область, александр богомаз
10:32 29.07.2022 (обновлено: 10:46 29.07.2022)
 
ВС России нанесли ответный удар по ВСУ, обстрелявшим Брянскую область

Богомаз: российские военные нанесли ответный удар по ВСУ, обстрелявшим Брянскую область

© Фото : @avbogomaz / TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Сачковичи в Климовском районе Брянской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Сачковичи в Климовском районе Брянской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : @avbogomaz / Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Сачковичи в Климовском районе Брянской области
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли ответный удар по украинским позициям после обстрела села Сачковичи Климовского района Брянской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
"В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие", — говорится в публикации.
При утреннем обстреле Сачковичей повреждения получила линия электропередачи, жители не пострадали.
Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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