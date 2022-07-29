10:32 29.07.2022 (обновлено: 10:46 29.07.2022)
ВС России нанесли ответный удар по ВСУ, обстрелявшим Брянскую область
Богомаз: российские военные нанесли ответный удар по ВСУ, обстрелявшим Брянскую область
© Фото : @avbogomaz / TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Сачковичи в Климовском районе Брянской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Сачковичи в Климовском районе Брянской области
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Российские войска нанесли ответный удар по украинским позициям после обстрела села Сачковичи Климовского района Брянской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
"В этой связи вдоль границы были слышны громкие хлопки. Прошу граждан соблюдать спокойствие", — говорится в публикации.
При утреннем обстреле Сачковичей повреждения получила линия электропередачи, жители не пострадали.
Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.