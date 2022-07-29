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Украинские войска обстреляли Сачковичи в Брянской области - РИА Новости, 29.07.2022
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Украинские войска обстреляли Сачковичи в Брянской области
Украинские войска обстреляли Сачковичи в Брянской области - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска обстреляли Сачковичи в Брянской области
Украинские войска нанесли удар по селу в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T09:29
2022-07-29T10:06
происшествия
брянская область
александр богомаз
украина
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.Глава области уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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происшествия, брянская область, александр богомаз, украина
09:29 29.07.2022 (обновлено: 10:06 29.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Сачковичи в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле ВСУ села Сачковичи

© Фото : @avbogomaz / TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Сачковичи в Климовском районе Брянской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Сачковичи в Климовском районе Брянской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : @avbogomaz / Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Сачковичи в Климовском районе Брянской области
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

"Сегодня утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередачи", — говорится в публикации.

Глава области уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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