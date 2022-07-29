09:29 29.07.2022 (обновлено: 10:06 29.07.2022)
Украинские войска обстреляли Сачковичи в Брянской области
Брянский губернатор Богомаз сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле ВСУ села Сачковичи
© Фото : @avbogomaz / TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Сачковичи в Климовском районе Брянской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Сачковичи в Климовском районе Брянской области
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Сегодня утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередачи", — говорится в публикации.
Глава области уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.