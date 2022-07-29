https://ria.ru/20220729/obstrel-1805768598.html

Украинские войска обстреляли Сачковичи в Брянской области

Украинские войска обстреляли Сачковичи в Брянской области - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска обстреляли Сачковичи в Брянской области

Украинские войска нанесли удар по селу в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T09:29

2022-07-29T09:29

2022-07-29T10:06

происшествия

брянская область

александр богомаз

украина

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по селу в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.Глава области уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

брянская область

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянская область, александр богомаз, украина