https://ria.ru/20220729/mks-1805843422.html

Песков заявил, что участие России в МКС обсуждалось на Совбезе с Путиным

Песков заявил, что участие России в МКС обсуждалось на Совбезе с Путиным - РИА Новости, 29.07.2022

Песков заявил, что участие России в МКС обсуждалось на Совбезе с Путиным

Участие России в проекте МКС обсуждалось на совещании президента Владимира Путина с Советом безопасности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:28

2022-07-29T13:28

2022-07-29T13:28

космос - риа наука

россия

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Участие России в проекте МКС обсуждалось на совещании президента Владимира Путина с Советом безопасности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Участие в МКС – это, конечно, очень важная составляющая всей космической проблематики, которая затрагивалась вчера, действительно, на Совбезе. Основные параметры принятых решений Борисов (новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов - ред.) изложил президенту еще ранее, поэтому вот что можно сказать", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Ранее глава "Роскосмоса" заявил, что Россия завершит участие в программе МКС в 2024 году и после этого приступит к строительству собственной орбитальной станции. При этом он заверил, что Москва выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами. Партнеры России по МКС заявляли, что пока не получали официального уведомления Москвы о завершении участия в программе МКС в 2024 году.

https://ria.ru/20220727/mks-1805422483.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, роскосмос, международная космическая станция (мкс), владимир путин, дмитрий песков