https://ria.ru/20220729/mks-1805843422.html
Песков заявил, что участие России в МКС обсуждалось на Совбезе с Путиным
Песков заявил, что участие России в МКС обсуждалось на Совбезе с Путиным - РИА Новости, 29.07.2022
Песков заявил, что участие России в МКС обсуждалось на Совбезе с Путиным
Участие России в проекте МКС обсуждалось на совещании президента Владимира Путина с Советом безопасности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:28
2022-07-29T13:28
2022-07-29T13:28
космос - риа наука
россия
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Участие России в проекте МКС обсуждалось на совещании президента Владимира Путина с Советом безопасности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Участие в МКС – это, конечно, очень важная составляющая всей космической проблематики, которая затрагивалась вчера, действительно, на Совбезе. Основные параметры принятых решений Борисов (новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов - ред.) изложил президенту еще ранее, поэтому вот что можно сказать", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.Ранее глава "Роскосмоса" заявил, что Россия завершит участие в программе МКС в 2024 году и после этого приступит к строительству собственной орбитальной станции. При этом он заверил, что Москва выполнит все свои обязательства по МКС перед иностранными партнерами. Партнеры России по МКС заявляли, что пока не получали официального уведомления Москвы о завершении участия в программе МКС в 2024 году.
https://ria.ru/20220727/mks-1805422483.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, роскосмос, международная космическая станция (мкс), владимир путин, дмитрий песков
Песков заявил, что участие России в МКС обсуждалось на Совбезе с Путиным
Пресс-секретарь Песков: участие России в МКС обсуждалось на совещании Совбеза с Путиным