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Силы ЛНР уничтожили за сутки до 50 украинских военных
Силы ЛНР уничтожили за сутки до 50 украинских военных - РИА Новости, 29.07.2022
Силы ЛНР уничтожили за сутки до 50 украинских военных
Украинские войска за прошедшие сутки в ходе действий Народной милиции Луганской Народной Республики потеряли до 50 человек личного состава, пять... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:05
2022-07-29T10:05
2022-07-29T10:14
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки в ходе действий Народной милиции Луганской Народной Республики потеряли до 50 человек личного состава, пять бронетранспортеров, две долговременные боевые точки, сообщает оборонное ведомство ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; 5 бронетранспортеров; 3 единицы специальной автомобильной техники; 2 долговременные огневые точки", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.Днем ранее в ведомстве сообщали, что были уничтожены до 45 человек личного состава украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
10:05 29.07.2022 (обновлено: 10:14 29.07.2022)
Силы ЛНР уничтожили за сутки до 50 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 50 человек и пять БТР