https://ria.ru/20220729/lnr-1805776467.html

Силы ЛНР уничтожили за сутки до 50 украинских военных

Силы ЛНР уничтожили за сутки до 50 украинских военных - РИА Новости, 29.07.2022

Силы ЛНР уничтожили за сутки до 50 украинских военных

Украинские войска за прошедшие сутки в ходе действий Народной милиции Луганской Народной Республики потеряли до 50 человек личного состава, пять... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T10:05

2022-07-29T10:05

2022-07-29T10:14

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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки в ходе действий Народной милиции Луганской Народной Республики потеряли до 50 человек личного состава, пять бронетранспортеров, две долговременные боевые точки, сообщает оборонное ведомство ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; 5 бронетранспортеров; 3 единицы специальной автомобильной техники; 2 долговременные огневые точки", - говорится в заявлении Народной милиции в Telegram-канале.Днем ранее в ведомстве сообщали, что были уничтожены до 45 человек личного состава украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр