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Завод Otis сохранит бренд еще на несколько месяцев перед ребрендингом - РИА Новости, 29.07.2022
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Завод Otis сохранит бренд еще на несколько месяцев перед ребрендингом
Завод Otis сохранит бренд еще на несколько месяцев перед ребрендингом - РИА Новости, 29.07.2022
Завод Otis сохранит бренд еще на несколько месяцев перед ребрендингом
Сменивший американского собственника на российского завод компании Otis по производству лифтов будет использовать этот бренд ещё несколько месяцев, далее... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T18:00
2022-07-29T18:25
экономика
технологии
россия
санкт-петербург
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Сменивший американского собственника на российского завод компании Otis по производству лифтов будет использовать этот бренд ещё несколько месяцев, далее произойдет ребрендинг, сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.Мантуров в пятницу посетил завод "Отис Лифт" в Петербурге, где запустили новую линию дверных систем."Сейчас это предприятие уже российское. Есть согласованное решение об использовании бренда Otis на несколько месяцев, будет произведен ребрендинг", - сказал он журналистам.Ранее в июле американский производитель лифтов Otis Worldwide Corporation объявил о прекращении деятельности в России и договоренности о продаже бизнеса. В Минпромторге РФ заявили, что конечным покупателем стал российский холдинг S8 Capital.Как сообщал Мантуров, в результате длительных переговоров удалось выйти на формат, при котором российская площадка сохраняет полную работоспособность: остается производственное оборудование, технология, сохраняются компетенции и рабочие места. Кроме того, условиями сделки гарантировано продолжение поставок необходимых запчастей.Мантуров уточнял также, что предприятия бывшего Otis на территории России начнут принимать заказы и возобновят работу 1 августа.Otis имеет самую разветвленную сервисную сеть в России, в том числе по оказанию услуг технического обслуживания предприятия, а также сторонних производителей. В группу входит завод по производству лифтового оборудования в Санкт-Петербурге - на предприятии может выпускаться до 7 тысяч лифтов в год.
https://realty.ria.ru/20220727/otis-1805329366.html
https://ria.ru/20220721/pepsico-1804079046.html
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экономика, технологии, россия, санкт-петербург, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров
18:00 29.07.2022 (обновлено: 18:25 29.07.2022)
 
Завод Otis сохранит бренд еще на несколько месяцев перед ребрендингом

Мантуров: сменивший собственника лифтовый завод Otis сохранит бренд на несколько месяцев

© РИА Новости / Игорь Самойлов / Перейти в фотобанкЗавод по производству лифтового оборудования ООО "ОТИС Лифт"
Завод по производству лифтового оборудования ООО ОТИС Лифт - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Игорь Самойлов
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Завод по производству лифтового оборудования ООО "ОТИС Лифт". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Сменивший американского собственника на российского завод компании Otis по производству лифтов будет использовать этот бренд ещё несколько месяцев, далее произойдет ребрендинг, сообщил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров.
Мантуров в пятницу посетил завод "Отис Лифт" в Петербурге, где запустили новую линию дверных систем.
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"Сейчас это предприятие уже российское. Есть согласованное решение об использовании бренда Otis на несколько месяцев, будет произведен ребрендинг", - сказал он журналистам.
Ранее в июле американский производитель лифтов Otis Worldwide Corporation объявил о прекращении деятельности в России и договоренности о продаже бизнеса. В Минпромторге РФ заявили, что конечным покупателем стал российский холдинг S8 Capital.
Как сообщал Мантуров, в результате длительных переговоров удалось выйти на формат, при котором российская площадка сохраняет полную работоспособность: остается производственное оборудование, технология, сохраняются компетенции и рабочие места. Кроме того, условиями сделки гарантировано продолжение поставок необходимых запчастей.
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Мантуров уточнял также, что предприятия бывшего Otis на территории России начнут принимать заказы и возобновят работу 1 августа.
Otis имеет самую разветвленную сервисную сеть в России, в том числе по оказанию услуг технического обслуживания предприятия, а также сторонних производителей. В группу входит завод по производству лифтового оборудования в Санкт-Петербурге - на предприятии может выпускаться до 7 тысяч лифтов в год.
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ЭкономикаТехнологииРоссияСанкт-ПетербургМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис Мантуров
 
 
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