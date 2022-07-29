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ВТБ: льгота за долгосрочное инвестирование предоставляется автоматически

ВТБ: льгота за долгосрочное инвестирование предоставляется автоматически - РИА Новости, 29.07.2022

ВТБ: льгота за долгосрочное инвестирование предоставляется автоматически

Налоговая льгота за долгосрочное владение ценными бумагами клиентам ВТБ теперь предоставляется автоматически и для ее получения больше не нужно обращаться в... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:47

2022-07-29T13:47

2022-07-29T13:47

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новости компаний - экономика

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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Налоговая льгота за долгосрочное владение ценными бумагами клиентам ВТБ теперь предоставляется автоматически и для ее получения больше не нужно обращаться в офис банка, сообщает пресс-служба банка.В пресс-службе пояснили суть льготы: она заключается в том, что по ценным бумагам, которыми инвестор владел более трех лет, не взымается налог на прибыль от их продажи. Ранее было необходимо до окончания налогового периода, в котором были проданы ценные бумаги, обратиться в офис ВТБ и подать заявление на предоставление трехлетней льготы. Теперь клиентам ВТБ можно не беспокоиться и сэкономить свое время, так как трехлетняя льгота за 2022 год и последующие налоговые периоды при расчете налогооблагаемой базы для них будет учитываться автоматически.Присоединяясь к условиям регламента оказания услуг на финансовых рынках банка ВТБ, в том числе дистанционно в приложении ВТБ Мои Инвестиции, которое дает возможность открыть брокерский счет через портал Госуслуг, клиент соглашается на предоставление ему льготы согласно пп.1 п.1 ст 219.1. Налогового кодекса РФ.Клиенты ВТБ также первыми получили возможность онлайн-оформление налогового вычета по ИИС без посещения офиса банка или отделения ФНС, сбора документов, заполнения налоговой декларации и подачи ее в налоговую инспекцию.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, россия, новости компаний - экономика