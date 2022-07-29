https://ria.ru/20220729/lekarstva-1805835452.html

Производство лекарств в Подмосковье выросло на 30% за первое полугодие года

Производство лекарств в Подмосковье выросло на 30% за первое полугодие года - РИА Новости, 29.07.2022

Производство лекарств в Подмосковье выросло на 30% за первое полугодие года

В Московской области производство лекарств за первое полугодие выросло на 30,1% к аналогичному периоду 2021 года, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:03

2022-07-29T13:03

2022-07-29T13:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Московской области производство лекарств за первое полугодие выросло на 30,1% к аналогичному периоду 2021 года, сообщили в пресс-службе регионального министерства экономики и финансов.Отмечается, что за первое полугодие 2022 года промышленное производство в регионе выросло на 5% к аналогичному периоду 2021 года."Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха по итогам января-июня 2022 года выросло на 3,1%, водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов – на 1,2%", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220427/proizvodstvo-1785828152.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика