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Производство лекарств в Подмосковье выросло на 30% за первое полугодие года - РИА Новости, 29.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220729/lekarstva-1805835452.html
Производство лекарств в Подмосковье выросло на 30% за первое полугодие года
Производство лекарств в Подмосковье выросло на 30% за первое полугодие года - РИА Новости, 29.07.2022
Производство лекарств в Подмосковье выросло на 30% за первое полугодие года
В Московской области производство лекарств за первое полугодие выросло на 30,1% к аналогичному периоду 2021 года, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:03
2022-07-29T13:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Московской области производство лекарств за первое полугодие выросло на 30,1% к аналогичному периоду 2021 года, сообщили в пресс-службе регионального министерства экономики и финансов.Отмечается, что за первое полугодие 2022 года промышленное производство в регионе выросло на 5% к аналогичному периоду 2021 года."Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха по итогам января-июня 2022 года выросло на 3,1%, водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов – на 1,2%", - добавили в сообщении.
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московская область (подмосковье), экономика
13:03 29.07.2022 (обновлено: 13:08 29.07.2022)
 

Производство лекарств в Подмосковье выросло на 30% за первое полугодие года

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПроизводство лекарств
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Московской области производство лекарств за первое полугодие выросло на 30,1% к аналогичному периоду 2021 года, сообщили в пресс-службе регионального министерства экономики и финансов.
"Производство компьютеров, электронных и оптических изделий возросло на 31%, лекарственных средств - на 30,1%, металлургическое – на 13,4%, текстильных изделий - на 11,2%. Рост демонстрируют полиграфическая деятельность - плюс 16,5% и производство бумаги и бумажных изделий - плюс 10,8%. В то же время замедление темпов отмечается в производстве резиновых и пластмассовых изделий - плюс 1,4%, пищевых продуктов - минус 0,2%, химических веществ и химических продуктов - минус 3,1%, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки - минус 12,3%", - сказано в сообщении.
Отмечается, что за первое полугодие 2022 года промышленное производство в регионе выросло на 5% к аналогичному периоду 2021 года.
"Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха по итогам января-июня 2022 года выросло на 3,1%, водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов – на 1,2%", - добавили в сообщении.
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