13:03 29.07.2022 (обновлено: 13:08 29.07.2022)
Производство лекарств в Подмосковье выросло на 30% за первое полугодие года
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В Московской области производство лекарств за первое полугодие выросло на 30,1% к аналогичному периоду 2021 года, сообщили в пресс-службе регионального министерства экономики и финансов.
"Производство компьютеров, электронных и оптических изделий возросло на 31%, лекарственных средств - на 30,1%, металлургическое – на 13,4%, текстильных изделий - на 11,2%. Рост демонстрируют полиграфическая деятельность - плюс 16,5% и производство бумаги и бумажных изделий - плюс 10,8%. В то же время замедление темпов отмечается в производстве резиновых и пластмассовых изделий - плюс 1,4%, пищевых продуктов - минус 0,2%, химических веществ и химических продуктов - минус 3,1%, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки - минус 12,3%", - сказано в сообщении.
Отмечается, что за первое полугодие 2022 года промышленное производство в регионе выросло на 5% к аналогичному периоду 2021 года.
"Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха по итогам января-июня 2022 года выросло на 3,1%, водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов – на 1,2%", - добавили в сообщении.