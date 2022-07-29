https://ria.ru/20220729/lekarstva-1805830068.html

Гладков: Белгородская область первой в России ввела онлайн-рецепты

Гладков: Белгородская область первой в России ввела онлайн-рецепты - РИА Новости, 29.07.2022

Гладков: Белгородская область первой в России ввела онлайн-рецепты

Белгородская область первой в России внедрила сервис электронных рецептов на лекарства, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, напомнив, что регион выбран одним... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:48

2022-07-29T12:48

2022-07-29T14:35

общество

здоровье - общество

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БЕЛГОРОД, 29 июл – РИА Новости. Белгородская область первой в России внедрила сервис электронных рецептов на лекарства, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, напомнив, что регион выбран одним из трех субъектов в стране для участия в пилотном проекте по дистанционной торговле рецептурными лекарствами."Белгородская область стала первым регионом России, где внедрён сервис электронных рецептов. Все медицинские учреждения региона переведены на работу в электронной системе", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства Белгородской области.По словам главы региона, для властей Белгородской области развитие электронных сервисов - важная задача. "Например, мы на днях перевалили за 1,5 миллиона электронных рецептов, выписанных в Белгородской области. Для нас это достаточно большая цифра. За полгода 2022 выписано столько же электронных рецептов, сколько за весь 2021 год. Значит мы на правильном пути, значит, услуга востребована", — отметил Гладков."Электронный рецепт" – это юридически значимый, современный аналог обычного бумажного рецепта. Пациенты могут получать направление от врача в удобном цифровом формате, отслеживать все назначения за период лечения, сравнивать стоимость лекарства в разных аптеках, а также получать напоминания о приёме таблеток и записи к врачу. Платформа предоставляет информацию о наличии и стоимости лекарственных средств в аптеках, сравнивает предложения на карте и строит кратчайший маршрут к ближайшей аптеке.Как отметил первый заместитель губернатора – министр цифрового развития региона Евгений Мирошников, платформа электронных рецептов – не просто полезный сервис, который функционирует сам по себе, по сути это фундамент электронного взаимодействия врача и пациента."Это основа для создания других важных медицинских сервисов. К примеру, дистанционного продления назначений, доставки льготных лекарственных препаратов на дом, а в скором будущем – онлайн-покупки и доставки всех рецептурных препаратов. Всё это реализуется у нас в Белгородской области", – отметил Мирошников.Как сообщил губернатор региона, Белгородская область — один из трёх субъектов Российской Федерации, который будет участвовать в пилоте по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Эксперимент стартует в марте 2023 годаНа заседании правительства Российской Федерации было объявлено о необходимости подготовки нормативных актов, регулирующих онлайн-продажу рецептурных лекарств. Соответствующие механизмы будут апробированы Москве и Московской области, а также в Белгородской области. Затем дистанционную продажу рецептурных препаратов внедрят по всей стране.Кроме того, в Белгородской области по инициативе главы региона Вячеслава Гладкова повсеместно внедряется сервис доставки льготных лекарств на дом. Оформить доставку медикаментов можно при обращении за рецептом к своему лечащему врачу. Для этого необходимо заполнить согласие и в течение пяти дней получить препараты не выходя из дома.В 2022 году впервые в Белгородской области льготное лекарственное обеспечение полностью профинансировано средствами федерального и областного бюджета. Всего в регионе различные льготные лекарства получают более 80 тысяч человек.

https://ria.ru/20220728/lekarstva-1805571182.html

https://ria.ru/20220503/lekarstva-1786598897.html

https://ria.ru/20200604/1572434690.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, вячеслав гладков, белгородская область