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Гладков: Белгородская область первой в России ввела онлайн-рецепты - РИА Новости, 29.07.2022
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Ивановская область
https://ria.ru/20220729/lekarstva-1805830068.html
Гладков: Белгородская область первой в России ввела онлайн-рецепты
Гладков: Белгородская область первой в России ввела онлайн-рецепты - РИА Новости, 29.07.2022
Гладков: Белгородская область первой в России ввела онлайн-рецепты
Белгородская область первой в России внедрила сервис электронных рецептов на лекарства, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, напомнив, что регион выбран одним... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:48
2022-07-29T14:35
общество
здоровье - общество
вячеслав гладков
белгородская область
ивановская область
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БЕЛГОРОД, 29 июл – РИА Новости. Белгородская область первой в России внедрила сервис электронных рецептов на лекарства, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, напомнив, что регион выбран одним из трех субъектов в стране для участия в пилотном проекте по дистанционной торговле рецептурными лекарствами."Белгородская область стала первым регионом России, где внедрён сервис электронных рецептов. Все медицинские учреждения региона переведены на работу в электронной системе", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства Белгородской области.По словам главы региона, для властей Белгородской области развитие электронных сервисов - важная задача. "Например, мы на днях перевалили за 1,5 миллиона электронных рецептов, выписанных в Белгородской области. Для нас это достаточно большая цифра. За полгода 2022 выписано столько же электронных рецептов, сколько за весь 2021 год. Значит мы на правильном пути, значит, услуга востребована", — отметил Гладков."Электронный рецепт" – это юридически значимый, современный аналог обычного бумажного рецепта. Пациенты могут получать направление от врача в удобном цифровом формате, отслеживать все назначения за период лечения, сравнивать стоимость лекарства в разных аптеках, а также получать напоминания о приёме таблеток и записи к врачу. Платформа предоставляет информацию о наличии и стоимости лекарственных средств в аптеках, сравнивает предложения на карте и строит кратчайший маршрут к ближайшей аптеке.Как отметил первый заместитель губернатора – министр цифрового развития региона Евгений Мирошников, платформа электронных рецептов – не просто полезный сервис, который функционирует сам по себе, по сути это фундамент электронного взаимодействия врача и пациента."Это основа для создания других важных медицинских сервисов. К примеру, дистанционного продления назначений, доставки льготных лекарственных препаратов на дом, а в скором будущем – онлайн-покупки и доставки всех рецептурных препаратов. Всё это реализуется у нас в Белгородской области", – отметил Мирошников.Как сообщил губернатор региона, Белгородская область — один из трёх субъектов Российской Федерации, который будет участвовать в пилоте по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Эксперимент стартует в марте 2023 годаНа заседании правительства Российской Федерации было объявлено о необходимости подготовки нормативных актов, регулирующих онлайн-продажу рецептурных лекарств. Соответствующие механизмы будут апробированы Москве и Московской области, а также в Белгородской области. Затем дистанционную продажу рецептурных препаратов внедрят по всей стране.Кроме того, в Белгородской области по инициативе главы региона Вячеслава Гладкова повсеместно внедряется сервис доставки льготных лекарств на дом. Оформить доставку медикаментов можно при обращении за рецептом к своему лечащему врачу. Для этого необходимо заполнить согласие и в течение пяти дней получить препараты не выходя из дома.В 2022 году впервые в Белгородской области льготное лекарственное обеспечение полностью профинансировано средствами федерального и областного бюджета. Всего в регионе различные льготные лекарства получают более 80 тысяч человек.
https://ria.ru/20220728/lekarstva-1805571182.html
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общество, здоровье - общество, вячеслав гладков, белгородская область
12:48 29.07.2022 (обновлено: 14:35 29.07.2022)
 
Гладков: Белгородская область первой в России ввела онлайн-рецепты

Губернатор Гладков: Белгородская область первой в России ввела онлайн-рецепты на лекарства

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 июл – РИА Новости. Белгородская область первой в России внедрила сервис электронных рецептов на лекарства, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, напомнив, что регион выбран одним из трех субъектов в стране для участия в пилотном проекте по дистанционной торговле рецептурными лекарствами.
"Белгородская область стала первым регионом России, где внедрён сервис электронных рецептов. Все медицинские учреждения региона переведены на работу в электронной системе", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства Белгородской области.
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По словам главы региона, для властей Белгородской области развитие электронных сервисов - важная задача. "Например, мы на днях перевалили за 1,5 миллиона электронных рецептов, выписанных в Белгородской области. Для нас это достаточно большая цифра. За полгода 2022 выписано столько же электронных рецептов, сколько за весь 2021 год. Значит мы на правильном пути, значит, услуга востребована", — отметил Гладков.
"Электронный рецепт" – это юридически значимый, современный аналог обычного бумажного рецепта. Пациенты могут получать направление от врача в удобном цифровом формате, отслеживать все назначения за период лечения, сравнивать стоимость лекарства в разных аптеках, а также получать напоминания о приёме таблеток и записи к врачу. Платформа предоставляет информацию о наличии и стоимости лекарственных средств в аптеках, сравнивает предложения на карте и строит кратчайший маршрут к ближайшей аптеке.
Как отметил первый заместитель губернатора – министр цифрового развития региона Евгений Мирошников, платформа электронных рецептов – не просто полезный сервис, который функционирует сам по себе, по сути это фундамент электронного взаимодействия врача и пациента.
"Это основа для создания других важных медицинских сервисов. К примеру, дистанционного продления назначений, доставки льготных лекарственных препаратов на дом, а в скором будущем – онлайн-покупки и доставки всех рецептурных препаратов. Всё это реализуется у нас в Белгородской области", – отметил Мирошников.
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Как сообщил губернатор региона, Белгородская область — один из трёх субъектов Российской Федерации, который будет участвовать в пилоте по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Эксперимент стартует в марте 2023 года
На заседании правительства Российской Федерации было объявлено о необходимости подготовки нормативных актов, регулирующих онлайн-продажу рецептурных лекарств. Соответствующие механизмы будут апробированы Москве и Московской области, а также в Белгородской области. Затем дистанционную продажу рецептурных препаратов внедрят по всей стране.
Кроме того, в Белгородской области по инициативе главы региона Вячеслава Гладкова повсеместно внедряется сервис доставки льготных лекарств на дом. Оформить доставку медикаментов можно при обращении за рецептом к своему лечащему врачу. Для этого необходимо заполнить согласие и в течение пяти дней получить препараты не выходя из дома.
В 2022 году впервые в Белгородской области льготное лекарственное обеспечение полностью профинансировано средствами федерального и областного бюджета. Всего в регионе различные льготные лекарства получают более 80 тысяч человек.
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