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Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 61,31 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 61,31 рубля - РИА Новости, 29.07.2022
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 61,31 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,1070 рубля - до 61,3101 рубля, курс евро вырос на 1,3524 рубля - до... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:10
2022-07-29T16:10
2022-07-29T16:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 1,1070 рубля - до 61,3101 рубля, курс евро вырос на 1,3524 рубля - до 62,5695 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, курс рубля, курс доллара, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
16:10 29.07.2022 (обновлено: 16:11 29.07.2022)
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 61,31 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 61,31 рубля евро — 62,57 рубля