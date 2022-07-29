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Курс доллара вырос до 60,91 рубля
Курс доллара вырос до 60,91 рубля - РИА Новости, 29.07.2022
Курс доллара вырос до 60,91 рубля
Курс нацвалюты РФ в начале торгов пятницы умеренно снижается: доллар почти достиг 61 рубля, евро дороже 62 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:13
2022-07-29T10:13
2022-07-29T10:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Курс нацвалюты РФ в начале торгов пятницы умеренно снижается: доллар почти достиг 61 рубля, евро дороже 62 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышается на 9 копеек, до 60,91 рубля, евро – на 50 копеек, до 62,26 рубля, следует из данных Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, московская биржа, россия
10:13 29.07.2022 (обновлено: 10:15 29.07.2022)
Курс доллара вырос до 60,91 рубля
Курс доллара в начале торгов вырос до 60,91 рубля, евро – до 62,26 рубля