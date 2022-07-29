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Курс доллара вырос до 60,91 рубля

Курс доллара вырос до 60,91 рубля - РИА Новости, 29.07.2022

Курс доллара вырос до 60,91 рубля

Курс нацвалюты РФ в начале торгов пятницы умеренно снижается: доллар почти достиг 61 рубля, евро дороже 62 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T10:13

2022-07-29T10:13

2022-07-29T10:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Курс нацвалюты РФ в начале торгов пятницы умеренно снижается: доллар почти достиг 61 рубля, евро дороже 62 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск повышается на 9 копеек, до 60,91 рубля, евро – на 50 копеек, до 62,26 рубля, следует из данных Московской биржи.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа, россия