https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805925280.html
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 6,6 процента
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 6,6 процента - РИА Новости, 29.07.2022
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 6,6 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 6,6%, сообщается на сайте cтопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:14
2022-07-29T17:14
2022-07-29T17:14
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 6,6%, сообщается на сайте cтопкоронавирус.рф."По состоянию на 29 июля коллективный иммунитет 6,6%", - сообщается на сайте в разделе о столице.Отмечается, что вакцинация первым компонентом проведена 7 598 218 раз, а полная вакцинация от коронавируса – 7 158 434 раза.
https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805869210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 6,6 процента
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился до 6,6 процента