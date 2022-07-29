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В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 6,6 процента - РИА Новости, 29.07.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805925280.html
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 6,6 процента
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 6,6 процента - РИА Новости, 29.07.2022
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 6,6 процента
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 6,6%, сообщается на сайте cтопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:14
2022-07-29T17:14
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 6,6%, сообщается на сайте cтопкоронавирус.рф."По состоянию на 29 июля коллективный иммунитет 6,6%", - сообщается на сайте в разделе о столице.Отмечается, что вакцинация первым компонентом проведена 7 598 218 раз, а полная вакцинация от коронавируса – 7 158 434 раза.
https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805869210.html
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общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии
17:14 29.07.2022
 
В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 6,6 процента

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился до 6,6 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М")
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник М) - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М"). Архивное фото
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 6,6%, сообщается на сайте cтопкоронавирус.рф.
"По состоянию на 29 июля коллективный иммунитет 6,6%", - сообщается на сайте в разделе о столице.
Отмечается, что вакцинация первым компонентом проведена 7 598 218 раз, а полная вакцинация от коронавируса – 7 158 434 раза.
Главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
14:42Распространение коронавируса
Вечорко заявил, что штамм коронавируса "кентавр" добрался до Москвы
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19МоскваКоронавирус в России
 
 
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