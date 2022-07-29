https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805925280.html

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 6,6 процента

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 6,6 процента - РИА Новости, 29.07.2022

В Москве уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал до 6,6 процента

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 6,6%, сообщается на сайте cтопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T17:14

2022-07-29T17:14

2022-07-29T17:14

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

москва

коронавирус в россии

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 6,6%, сообщается на сайте cтопкоронавирус.рф."По состоянию на 29 июля коллективный иммунитет 6,6%", - сообщается на сайте в разделе о столице.Отмечается, что вакцинация первым компонентом проведена 7 598 218 раз, а полная вакцинация от коронавируса – 7 158 434 раза.

https://ria.ru/20220729/koronavirus-1805869210.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии