https://ria.ru/20220729/investproekty-1805999298.html
Евраев: более ста инвестпроектов реализуются в Ярославской области
Евраев: более ста инвестпроектов реализуются в Ярославской области - РИА Новости, 29.07.2022
Евраев: более ста инвестпроектов реализуются в Ярославской области
Более 100 инвестиционных проектов, в которые планируется вложить свыше 260 миллиардов рублей, реализуется в Ярославской области на данный момент, сообщил... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T22:20
2022-07-29T22:20
2022-07-29T22:20
ярославская область
экономика
игорь щеголев
максим решетников
ярославская область
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Более 100 инвестиционных проектов, в которые планируется вложить свыше 260 миллиардов рублей, реализуется в Ярославской области на данный момент, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Евраев.По информации пресс-службы правительства региона, в пятницу в области прошло заседание инвестиционного совета ЦФО, участники которого обсудили меры поддержки производителей, спрос на отечественные товары, использование новых возможностей при реализации инвестиционных проектов. Мероприятие прошло при участии Полномочного представителя Президента в ЦФО Игоря Щеголева, Министра экономического развития Максима Решетникова.По словам главы региона, особенно значительный рост инвестиций - в туристическую сферу, где реализуются проекты с общим объемом вложений более 60 миллиардов рублей.По словам Решетникова, в рамках рабочего визита в Ярославскую область состоялся продуктивный диалог с бизнесом, предложения от предпринимателей будут рассмотрены для включения в план по поддержке экономики в условиях санкций. "В ЦФО самая большая концентрация Особых экономических зон – 16 из 45. На округ приходится половина всех инвестиций и созданных рабочих мест. Механизм востребованный – прорабатываются заявки на создание новых ОЭЗ в Московской, Кировской, Рязанской, Тверской, Ярославской областях и столице", - отметил глава Минэкономразвития.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь щеголев, максим решетников, ярославская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Евраев: более ста инвестпроектов реализуются в Ярославской области
Евраев: более ста инвестпроектов реализуются в Ярославской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Более 100 инвестиционных проектов, в которые планируется вложить свыше 260 миллиардов рублей, реализуется в Ярославской области на данный момент, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Евраев.
По информации пресс-службы правительства региона, в пятницу в области прошло заседание инвестиционного совета ЦФО, участники которого обсудили меры поддержки производителей, спрос на отечественные товары, использование новых возможностей при реализации инвестиционных проектов. Мероприятие прошло при участии Полномочного представителя Президента в ЦФО Игоря Щеголева, Министра экономического развития Максима Решетникова.
"В рамках регионального плана привлечения инвестиций мы делаем упор на высокотехнологичное машиностроение, нефтехимический комплекс, фармацевтику, туризм и сельское хозяйство, деятельность в области информатизации и связи. Сейчас в области реализуются более 100 проектов с объемом планируемых инвестиций – более 260 миллиардов рублей. Это позволит создать рабочие места для 14 тысяч работников", - цитируются в сообщении слова Евраева.
По словам главы региона, особенно значительный рост инвестиций - в туристическую сферу, где реализуются проекты с общим объемом вложений более 60 миллиардов рублей.
По словам Решетникова, в рамках рабочего визита в Ярославскую область состоялся продуктивный диалог с бизнесом, предложения от предпринимателей будут рассмотрены для включения в план по поддержке экономики в условиях санкций. "В ЦФО самая большая концентрация Особых экономических зон – 16 из 45. На округ приходится половина всех инвестиций и созданных рабочих мест. Механизм востребованный – прорабатываются заявки на создание новых ОЭЗ в Московской, Кировской, Рязанской, Тверской, Ярославской областях и столице", - отметил глава Минэкономразвития.