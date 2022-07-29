https://ria.ru/20220729/investproekty-1805999298.html

Евраев: более ста инвестпроектов реализуются в Ярославской области

Евраев: более ста инвестпроектов реализуются в Ярославской области - РИА Новости, 29.07.2022

Евраев: более ста инвестпроектов реализуются в Ярославской области

Более 100 инвестиционных проектов, в которые планируется вложить свыше 260 миллиардов рублей, реализуется в Ярославской области на данный момент, сообщил... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T22:20

2022-07-29T22:20

2022-07-29T22:20

ярославская область

экономика

игорь щеголев

максим решетников

ярославская область

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 июл - РИА Новости. Более 100 инвестиционных проектов, в которые планируется вложить свыше 260 миллиардов рублей, реализуется в Ярославской области на данный момент, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Евраев.По информации пресс-службы правительства региона, в пятницу в области прошло заседание инвестиционного совета ЦФО, участники которого обсудили меры поддержки производителей, спрос на отечественные товары, использование новых возможностей при реализации инвестиционных проектов. Мероприятие прошло при участии Полномочного представителя Президента в ЦФО Игоря Щеголева, Министра экономического развития Максима Решетникова.По словам главы региона, особенно значительный рост инвестиций - в туристическую сферу, где реализуются проекты с общим объемом вложений более 60 миллиардов рублей.По словам Решетникова, в рамках рабочего визита в Ярославскую область состоялся продуктивный диалог с бизнесом, предложения от предпринимателей будут рассмотрены для включения в план по поддержке экономики в условиях санкций. "В ЦФО самая большая концентрация Особых экономических зон – 16 из 45. На округ приходится половина всех инвестиций и созданных рабочих мест. Механизм востребованный – прорабатываются заявки на создание новых ОЭЗ в Московской, Кировской, Рязанской, Тверской, Ярославской областях и столице", - отметил глава Минэкономразвития.

https://ria.ru/20220728/dorogi-1805550714.html

ярославская область

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

экономика, игорь щеголев, максим решетников, ярославская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)