https://ria.ru/20220729/elenovka-1805804709.html

Пушилин считает, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным

Пушилин считает, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным - РИА Новости, 29.07.2022

Пушилин считает, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным

Обстрел следственного изолятора в Еленовке в ДНР был умышленным и начался из-за того, что боевики, содержащиеся там, в частности, радикалы из "Азова" (против... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:34

2022-07-29T11:34

2022-07-29T11:46

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Обстрел следственного изолятора в Еленовке в ДНР был умышленным и начался из-за того, что боевики, содержащиеся там, в частности, радикалы из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела - ред.) начали давать показания, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее Минобороны России сообщило, что в результате удара Киева из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных."Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности, "Азова", которые начали давать показания. Показаний достаточно много, часть из них вышла в публичное поле, еще больше зафиксировано нашими следственными органами", - сказал Пушилин в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что показания "азовцев" Киеву невыгодны и, вероятно, поэтому точным ударом украинская армия решила ударить по баракам с пленными.

https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр