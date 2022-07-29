https://ria.ru/20220729/elenovka-1805804709.html
Пушилин считает, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным
Пушилин считает, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным - РИА Новости, 29.07.2022
Пушилин считает, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным
Обстрел следственного изолятора в Еленовке в ДНР был умышленным и начался из-за того, что боевики, содержащиеся там, в частности, радикалы из "Азова" (против... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:34
2022-07-29T11:34
2022-07-29T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Обстрел следственного изолятора в Еленовке в ДНР был умышленным и начался из-за того, что боевики, содержащиеся там, в частности, радикалы из "Азова" (против них в РФ возбуждены дела - ред.) начали давать показания, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Ранее Минобороны России сообщило, что в результате удара Киева из американской РСЗО HIMARS по изолятору в Еленовке в ДНР погибли 40 и ранены 75 украинских военнопленных."Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности, "Азова", которые начали давать показания. Показаний достаточно много, часть из них вышла в публичное поле, еще больше зафиксировано нашими следственными органами", - сказал Пушилин в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что показания "азовцев" Киеву невыгодны и, вероятно, поэтому точным ударом украинская армия решила ударить по баракам с пленными.
https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
11:34 29.07.2022 (обновлено: 11:46 29.07.2022)
Пушилин считает, что обстрел СИЗО в Еленовке был умышленным
Пушилин: СИЗО могли обстрелять из-за того, что пленные боевики стали давать показания