https://ria.ru/20220729/ekstremisty-1805987302.html

Немецкие экстремисты стремятся на Украину для участия в боевых действиях

Немецкие экстремисты стремятся на Украину для участия в боевых действиях - РИА Новости, 29.07.2022

Немецкие экстремисты стремятся на Украину для участия в боевых действиях

Немецкие экстремисты устремились на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях, из них часть были задержаны, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на данные... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T20:52

2022-07-29T20:52

2022-07-29T20:52

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БЕРЛИН, 29 июл - РИА Новости. Немецкие экстремисты устремились на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях, из них часть были задержаны, сообщил журнал Spiegel со ссылкой на данные властей.По сведениям издания, органы безопасности ФРГ зафиксировали уже 31 поездку на Украину "лиц с экстремистскими связями". Согласно данным правоохранителей, из этого числа восемь человек намеревались принять участие в боевых действиях, причем двое, предположительно, реализовали этот план, на что указывают "конкретные признаки".По информации журнала, шесть человек, "вероятно", все еще находятся на территории Украины. Еще пятерым добраться до Украины не удалось, в частности из-за официального запрета на выезд с конфискацией паспортов.Как подчеркивает издание, радикалам, совершающим поездку на Украину, грозит привлечение к ответственности. Власти хотят предотвратить сценарий, при котором экстремисты или лица, связанные с "политически мотивированными преступлениями", могут пройти "интенсивное обучение обращению с оружием", получить военный опыт или приобрести боевое оружие, говорится в публикации.Согласно изданию, органам безопасности ФРГ стало известно в общей сложности о 52 лицах, связанных с экстремизмом, которые планировали поехать на Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220729/gaubitsa-1805971468.html

https://ria.ru/20220722/pedofily-1804163314.html

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