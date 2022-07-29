https://ria.ru/20220729/ekosistema-1805716676.html
Как крупный бизнес может спасти экосистему Байкала
Как крупный бизнес может спасти экосистему Байкала - РИА Новости, 29.07.2022
Как крупный бизнес может спасти экосистему Байкала
Ученые бьют тревогу. О загрязнении Байкала говорят уже больше тридцати лет. Долгое время главным источником экологической опасности называли Байкальский... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:34
2022-07-29T10:34
2022-07-29T10:34
новый курс
байкал
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Ученые бьют тревогу. О загрязнении Байкала говорят уже больше тридцати лет. Долгое время главным источником экологической опасности называли Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат.Комбинат закрыли – загрязнение осталосьБЦБК был закрыт 25 декабря 2013 года. однако экологическая ситуация с тех пор лучше не стала."Загрязнение от БЦБК было куда меньшим, по сравнению с тем, что приносит река Селенга с монгольских промышленных предприятий", - говорит старший научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Михаил Колобов.В шламонакопителях предприятия в настоящий момент находится более 6,2 миллионов кубометров четвертого класса опасности: в первую очередь это так называемый шлам-лигнин – остатки переработки древесины. Сейчас накопители переполнены, и госкорпорация "Росатом" разрабатывает концепцию их рекультивации, что может занять годы.Почему растет загрязнение?Экспедиционный лагерь ученых представляет собой небольшой палаточный городок.Ученый из Москвы Михаил Колобов уже давно активно интересуется экосистемой Байкала и регулярно приезжает на берега уникального озера в составе научной экспедиции. Вместе с иркутскими коллегами Колобов много лет проводит мониторинг загрязнения Байкала.К факторам риска относится присутствие в воде металлов - свинца, цинка, меди, железа, а также фосфатов, нитритов, нитратов.По словам ученого, эта ситуация грозит тем, что и в следующем году озеро продолжит зарастать спирогирой и сине-зелеными водорослями. Безобидная на первый взгляд спирогира произрастает в основном на дне озера. Но продукты ее разложения делают воду непригодной и даже опасной для человека и животных.Сине-зеленые водоросли (цианиды) также представляют для Байкала серьезную угрозу. Эти микроорганизмы уничтожают вокруг себя все, кардинально меняя экосистему водоема. Так случилось на "великих" американских озерах Виктория, Эри, Онтарио, на российском Ладожском озере. А способствуют процветанию цианид – как раз находящиеся в воде соединения фосфора.Одним из источников опасных для озера химических соединений является пластик.В отобранных учеными пробах большая часть микропластика представляет собой частицы размером 3–5 мм. Этот деградируемый пластик дальнейшей обработке не поддается.И очищение Байкала от пластика - уникальная задача.Как в других странах?Зарубежный опыт подсказывает, что бороться с пластиковым загрязнением можно, например, законодательно. Самое суровое законодательство по этому поводу действует в Кении. Там с 2017 года изготовление и использование пластика расценивается как уголовное преступление. Нарушителей запрета ждут серьезные неприятности: физическим лицам и производителям пластика грозит штраф в 38 тысяч долларов и до 4 лет тюрьмы.В борьбе с оборотом пластика активно участвуют и другие государства. Так, в Грузии в 2019 году запретили производить, импортировать и использовать полиэтиленовые пакеты. Штрафы для нарушивших запрет предпринимателей составляют около 170 долларов для первого раза и 340 долларов за последующие нарушения.В Белоруссии закон против пластика действует с 2021 года. Запрещено использование одноразового пластика в общепите, а с предпринимателей, использующих пластиковую упаковку, взимается дополнительный сбор.
https://ria.ru/20220322/baykal-1779500469.html
https://realty.ria.ru/20220721/baykal-1804031770.html
https://ria.ru/20220601/mikroplastik-1791239494.html
https://ria.ru/20190905/1558161648.html
https://ria.ru/20220617/vybrosy-1796255805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байкал, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", селенга, en+ group
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Ученые бьют тревогу. О загрязнении Байкала
говорят уже больше тридцати лет. Долгое время главным источником экологической опасности называли Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат.
Комбинат закрыли – загрязнение осталось
БЦБК был закрыт 25 декабря 2013 года. однако экологическая ситуация с тех пор лучше не стала.
"Загрязнение от БЦБК было куда меньшим, по сравнению с тем, что приносит река Селенга
с монгольских промышленных предприятий", - говорит старший научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Михаил Колобов.
В шламонакопителях предприятия в настоящий момент находится более 6,2 миллионов кубометров четвертого класса опасности: в первую очередь это так называемый шлам-лигнин – остатки переработки древесины. Сейчас накопители переполнены, и госкорпорация "Росатом
" разрабатывает концепцию их рекультивации, что может занять годы.
Почему растет загрязнение?
Экспедиционный лагерь ученых представляет собой небольшой палаточный городок.
Ученый из Москвы
Михаил Колобов уже давно активно интересуется экосистемой Байкала и регулярно приезжает на берега уникального озера в составе научной экспедиции. Вместе с иркутскими коллегами Колобов много лет проводит мониторинг загрязнения Байкала.
"Мы проводим гидрохимический анализ воды на содержание основных химических веществ, представляющих угрозу равновесию экосистемы озера", — рассказывает ученый.
К факторам риска относится присутствие в воде металлов - свинца, цинка, меди, железа, а также фосфатов, нитритов, нитратов.
"За три года концентрация нитратов и фосфатов в прибрежной зоне возросла где-то в семь, а на отдельных участках и в десять раз. Причем пропорция сдвинулась в сторону фосфоросодержащих веществ", - констатирует Колобов.
По словам ученого, эта ситуация грозит тем, что и в следующем году озеро продолжит зарастать спирогирой и сине-зелеными водорослями. Безобидная на первый взгляд спирогира произрастает в основном на дне озера. Но продукты ее разложения делают воду непригодной и даже опасной для человека и животных.
Сине-зеленые водоросли (цианиды) также представляют для Байкала серьезную угрозу. Эти микроорганизмы уничтожают вокруг себя все, кардинально меняя экосистему водоема. Так случилось на "великих" американских озерах Виктория
, Эри, Онтарио
, на российском Ладожском озере
. А способствуют процветанию цианид – как раз находящиеся в воде соединения фосфора.
Одним из источников опасных для озера химических соединений является пластик.
"Микроскопические частички пластика содержатся в поверхностном слое воды Байкала на юго-востоке и западном побережье озера. Эти зоны наиболее популярны у туристов и местных жителей", - говорит руководитель ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин
.
В отобранных учеными пробах большая часть микропластика представляет собой частицы размером 3–5 мм. Этот деградируемый пластик дальнейшей обработке не поддается.
"Байкал достаточно узкий, и пластик, как в стиральной машине, перетирается между берегами, разрушается и превращается в мелкую крошку. Этим байкальский микропластик отличается от того, который встречается в других регионах планеты", — рассказывает Михаил Колобов.
И очищение Байкала от пластика - уникальная задача.
Зарубежный опыт подсказывает, что бороться с пластиковым загрязнением можно, например, законодательно. Самое суровое законодательство по этому поводу действует в Кении
. Там с 2017 года изготовление и использование пластика расценивается как уголовное преступление. Нарушителей запрета ждут серьезные неприятности: физическим лицам и производителям пластика грозит штраф в 38 тысяч долларов и до 4 лет тюрьмы.
В борьбе с оборотом пластика активно участвуют и другие государства. Так, в Грузии
в 2019 году запретили производить, импортировать и использовать полиэтиленовые пакеты. Штрафы для нарушивших запрет предпринимателей составляют около 170 долларов для первого раза и 340 долларов за последующие нарушения.
В Белоруссии
закон против пластика действует с 2021 года. Запрещено использование одноразового пластика в общепите, а с предпринимателей, использующих пластиковую упаковку, взимается дополнительный сбор.