https://ria.ru/20220729/donbass-1805930514.html

Мирный житель пострадал при обстреле Макеевки украинскими войсками

Мирный житель пострадал при обстреле Макеевки украинскими войсками - РИА Новости, 29.07.2022

Мирный житель пострадал при обстреле Макеевки украинскими войсками

Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T17:25

2022-07-29T17:25

2022-07-29T17:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

макеевка

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – мужчины 1994 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Червоногвардейского района н.п. Макеевка", - сообщили в представительстве.Ранее в пятницу представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецкая народная республика

макеевка

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, макеевка, украина, вооруженные силы украины