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Мирный житель пострадал при обстреле Макеевки украинскими войсками
Мирный житель пострадал при обстреле Макеевки украинскими войсками - РИА Новости, 29.07.2022
Мирный житель пострадал при обстреле Макеевки украинскими войсками
Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T17:25
2022-07-29T17:25
2022-07-29T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
макеевка
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Макеевки в Донецкой Народной республике, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – мужчины 1994 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Червоногвардейского района н.п. Макеевка", - сообщили в представительстве.Ранее в пятницу представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, макеевка, украина, вооруженные силы украины
Мирный житель пострадал при обстреле Макеевки украинскими войсками
Представительство ДНР: мужчина пострадал при обстреле украинскими войсками Макеевки