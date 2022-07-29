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Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра в направлении Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T16:26
2022-07-29T16:26
2022-07-29T16:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра в направлении Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще пять снарядов по Петровскому району Донецка