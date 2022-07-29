https://ria.ru/20220729/donbass-1805906110.html

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра в направлении Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:26

2022-07-29T16:26

2022-07-29T16:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра в направлении Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс