https://ria.ru/20220729/donbass-1805905081.html

Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки в ДНР

Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки в ДНР - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки в ДНР

Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T16:22

2022-07-29T16:22

2022-07-29T16:59

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Авдеевка находится к северу от Донецка, входит в состав Донецко-Макеевской агломерации. С 2014 года город является прифронтовым, в настоящее время подконтролен Украине. Позиции вокруг Авдеевки позволяют контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, а также южные окраины Горловки. В городе расположен Авдеевский коксохимический завод, одно из самых больших в Европе предприятий этой отрасли.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

макеевка

украина

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, макеевка, украина, донбасс, вооруженные силы украины