16:22 29.07.2022 (обновлено: 16:59 29.07.2022)
Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки в ДНР
ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по Червоногвардейскому району Макеевки
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Авдеевка находится к северу от Донецка, входит в состав Донецко-Макеевской агломерации. С 2014 года город является прифронтовым, в настоящее время подконтролен Украине. Позиции вокруг Авдеевки позволяют контролировать северные окраины Донецка и Ясиноватой, а также южные окраины Горловки. В городе расположен Авдеевский коксохимический завод, одно из самых больших в Европе предприятий этой отрасли.