https://ria.ru/20220729/donbass-1805884488.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, в том числе Донецк, снарядами калибром 120, 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T15:34

2022-07-29T15:34

2022-07-29T15:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

доломитное

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, в том числе Донецк, снарядами калибром 120, 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, опубликованным в его Telegram-канале, украинские войска с 13.15 по 15.10 мск обстреливали Новобахмутовку, Доломитное, Донецк и Макеевку.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецк (днр)

украина

доломитное

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, доломитное, донбасс, вооруженные силы украины