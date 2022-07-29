https://ria.ru/20220729/donbass-1805884488.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, в том числе Донецк, снарядами калибром 120, 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T15:34
2022-07-29T15:34
2022-07-29T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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доломитное
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, в том числе Донецк, снарядами калибром 120, 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, опубликованным в его Telegram-канале, украинские войска с 13.15 по 15.10 мск обстреливали Новобахмутовку, Доломитное, Донецк и Макеевку.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
донецк (днр)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, доломитное, донбасс, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Новобахмутовку, Доломитное, Донецк и Макеевку