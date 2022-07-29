https://ria.ru/20220729/donbass-1805869960.html
Украинские войска в пятницу выпустили по территории ДНР 340 боеприпасов
Украинские войска в пятницу выпустили по территории ДНР 340 боеприпасов - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска в пятницу выпустили по территории ДНР 340 боеприпасов
Украинские войска к 14.00 мск пятницы выпустили 340 боеприпасов по территории Донецкой Народной республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T14:48
2022-07-29T14:48
2022-07-29T14:48
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вооруженные силы украины
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска к 14.00 мск пятницы выпустили 340 боеприпасов по территории Донецкой Народной республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За сегодняшний день по состоянию на 14.00 (совпадает с мск) противник выпустил 340 боеприпасов различного типа, включая РСЗО БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донецк (днр)
Украинские войска в пятницу выпустили по территории ДНР 340 боеприпасов
Представительство ДНР: украинские войска в пятницу выпустили по республике 340 боеприпасов