https://ria.ru/20220729/donbass-1805852638.html

Украинские войска обстреляли из "Урагана" Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли из "Урагана" Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска обстреляли из "Урагана" Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска в 10.30 мск обстреляли Пантелеймоновку из РСЗО "Ураган", в 11.55 - Новолуганское снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:51

2022-07-29T13:51

2022-07-29T13:51

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в 10.30 мск обстреляли Пантелеймоновку из РСЗО "Ураган", в 11.55 - Новолуганское снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 10:30 - н.п. Петровское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 2 ракеты из БМ-27 "Ураган"; 11:50 - н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка: выпущено 6 мин калибром 120 мм; 11:55 - н.п. Клещеевка - н.п. Новолуганское: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс