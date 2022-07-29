https://ria.ru/20220729/donbass-1805852638.html
Украинские войска обстреляли из "Урагана" Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли из "Урагана" Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска обстреляли из "Урагана" Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска в 10.30 мск обстреляли Пантелеймоновку из РСЗО "Ураган", в 11.55 - Новолуганское снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:51
2022-07-29T13:51
2022-07-29T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e8b790fe1dc54389c3be87fe64b68b8.jpg
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в 10.30 мск обстреляли Пантелеймоновку из РСЗО "Ураган", в 11.55 - Новолуганское снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 10:30 - н.п. Петровское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 2 ракеты из БМ-27 "Ураган"; 11:50 - н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка: выпущено 6 мин калибром 120 мм; 11:55 - н.п. Клещеевка - н.п. Новолуганское: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
донецкая народная республика
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_8209a797053bb65fe4317a8b38de38d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс
Украинские войска обстреляли из "Урагана" Пантелеймоновку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО "Ураган" по Пантелеймоновке