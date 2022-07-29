https://ria.ru/20220729/donbass-1805850647.html

Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска обстреляли школу в Донецке

Школа в Куйбышевском районе Донецка повреждена из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:46

2022-07-29T13:46

2022-07-29T13:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Школа в Куйбышевском районе Донецка повреждена из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали школу в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела по проспекту Кремлевскому повреждено здание школы №50", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220729/donbass-1805811658.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины