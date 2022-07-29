https://ria.ru/20220729/donbass-1805850647.html
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Украинские войска обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Школа в Куйбышевском районе Донецка повреждена из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:46
2022-07-29T13:46
2022-07-29T13:47
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Школа в Куйбышевском районе Донецка повреждена из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины) атаковали школу в Куйбышевском районе Донецка. В результате обстрела по проспекту Кремлевскому повреждено здание школы №50", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
13:46 29.07.2022 (обновлено: 13:47 29.07.2022)
Украинские войска обстреляли школу в Донецке
Штаб обороны ДНР: школа в Донецке получила повреждения при обстреле со стороны ВСУ