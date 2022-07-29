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Горняков с обесточенной шахты в Донецке вывели на поверхность - РИА Новости, 29.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Горняков с обесточенной шахты в Донецке вывели на поверхность
Горняков с обесточенной шахты в Донецке вывели на поверхность - РИА Новости, 29.07.2022
Горняков с обесточенной шахты в Донецке вывели на поверхность
Горняков с шахты имени Засядько в Донецке, обесточенной из-за обстрела со стороны украинских войск, вывели на поверхность, пострадавших нет, сообщило... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:31
2022-07-29T13:32
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Горняков с шахты имени Засядько в Донецке, обесточенной из-за обстрела со стороны украинских войск, вывели на поверхность, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики."Горняки выехали на поверхность, пострадавших нет", - сообщается в Telegram-канале министерства.Ранее в ведомстве заявили, что восточный ствол шахты обесточен в результате украинского обстрела. Под землей находились 33 горняка.
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в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, донецк (днр)
13:31 29.07.2022 (обновлено: 13:32 29.07.2022)
 
Горняков с обесточенной шахты в Донецке вывели на поверхность

Минугля ДНР: горняков с обесточенной шахты им. Засядько в Донецке вывели на поверхность

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски
Каски - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Горняков с шахты имени Засядько в Донецке, обесточенной из-за обстрела со стороны украинских войск, вывели на поверхность, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.
"Горняки выехали на поверхность, пострадавших нет", - сообщается в Telegram-канале министерства.
Ранее в ведомстве заявили, что восточный ствол шахты обесточен в результате украинского обстрела. Под землей находились 33 горняка.
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРДонецк (ДНР)
 
 
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