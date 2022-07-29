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Горняков с обесточенной шахты в Донецке вывели на поверхность
Горняков с обесточенной шахты в Донецке вывели на поверхность - РИА Новости, 29.07.2022
Горняков с обесточенной шахты в Донецке вывели на поверхность
Горняков с шахты имени Засядько в Донецке, обесточенной из-за обстрела со стороны украинских войск, вывели на поверхность, пострадавших нет, сообщило... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T13:31
2022-07-29T13:31
2022-07-29T13:32
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Горняков с шахты имени Засядько в Донецке, обесточенной из-за обстрела со стороны украинских войск, вывели на поверхность, пострадавших нет, сообщило министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики."Горняки выехали на поверхность, пострадавших нет", - сообщается в Telegram-канале министерства.Ранее в ведомстве заявили, что восточный ствол шахты обесточен в результате украинского обстрела. Под землей находились 33 горняка.
https://ria.ru/20220729/donbass-1805811658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, донецк (днр)
13:31 29.07.2022 (обновлено: 13:32 29.07.2022)
Горняков с обесточенной шахты в Донецке вывели на поверхность
Минугля ДНР: горняков с обесточенной шахты им. Засядько в Донецке вывели на поверхность