Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский
ДНР: ВСУ за полчаса выпустили 17 снарядов по Донецку, Горловке и Гольмовскому
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Горловку и поселок Гольмовский, выпустив 17 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.30 (совпадает с мск) - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 11.35 - н.п. Николаевка-2 - н.п. Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.00 - н.п. Невельское - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.