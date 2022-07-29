https://ria.ru/20220729/donbass-1805834105.html

Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский

Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Горловку и Гольмовский

Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Горловку и поселок Гольмовский, выпустив 17 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T13:00

2022-07-29T13:00

2022-07-29T13:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

горловка

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк, Горловку и поселок Гольмовский, выпустив 17 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.30 (совпадает с мск) - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 11.35 - н.п. Николаевка-2 - н.п. Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.00 - н.п. Невельское - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, горловка