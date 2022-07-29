https://ria.ru/20220729/donbass-1805832499.html

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили по городу Горловка 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и 5 снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку, сообщает... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:56

2022-07-29T12:56

2022-07-29T12:56

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Горловка 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и 5 снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 11.35 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс