Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке десять снарядов калибра 155 миллиметров
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Украинские войска выпустили по городу Горловка 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и 5 снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 11.35 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".