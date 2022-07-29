https://ria.ru/20220729/donbass-1805819896.html

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок шахты им. Гагарина в Горловке, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:12

2022-07-29T12:12

2022-07-29T12:12

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок шахты им. Гагарина в Горловке, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 10 мин калибром 120 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

горловка

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс