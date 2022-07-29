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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 29.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/donbass-1805819896.html
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок шахты им. Гагарина в Горловке, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:12
2022-07-29T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок шахты им. Гагарина в Горловке, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 10 мин калибром 120 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
12:12 29.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке десять мин калибра 120 миллиметров

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок шахты им. Гагарина в Горловке, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 10 мин калибром 120 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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