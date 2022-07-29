https://ria.ru/20220729/donbass-1805819896.html
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли поселок шахты им. Гагарина в Горловке, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:12
2022-07-29T12:12
2022-07-29T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175199_92:459:2917:2048_1920x0_80_0_0_6436de0fb2521b197440c8ab75d314e9.jpg
ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок шахты им. Гагарина в Горловке, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 10 мин калибром 120 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
горловка
донецкая народная республика
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175199_231:340:2509:2048_1920x0_80_0_0_99c833538f15fb51b6a0199644d4d0f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке десять мин калибра 120 миллиметров