12:07 29.07.2022 (обновлено: 12:08 29.07.2022)
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще пять снарядов по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в воронке около электроподстанции в Петровском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.15 мск снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.15 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.