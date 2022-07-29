https://ria.ru/20220729/donbass-1805818798.html

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 11.15 мск снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T12:07

2022-07-29T12:07

2022-07-29T12:08

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.15 мск снова обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.15 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика