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Украинские войска выпустили 44 снаряда по трем населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/donbass-1805817470.html
Украинские войска выпустили 44 снаряда по трем населенным пунктам в ДНР
Украинские войска выпустили 44 снаряда по трем населенным пунктам в ДНР - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска выпустили 44 снаряда по трем населенным пунктам в ДНР
Украинские войска за два часа выпустили по Доломитному, Новолуганскому и Гольмовскому в общей сложности 44 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T12:03
2022-07-29T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
доломитное
украина
ситуация в днр и лнр
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска за два часа выпустили по Доломитному, Новолуганскому и Гольмовскому в общей сложности 44 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 08.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Доломитное: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.00 – населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Новолуганское: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров; 09.40 – населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Новолуганское: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 10.30 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 10.30 - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Новолуганское: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 10.50 – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Доломитное: выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, войска Украины в 11.20 открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра.Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220728/oruzhie-1805470373.html
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
доломитное
украина
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в мире, доломитное, украина, ситуация в днр и лнр, донбасс, вооруженные силы украины
12:03 29.07.2022
 
Украинские войска выпустили 44 снаряда по трем населенным пунктам в ДНР

ДНР: ВСУ за два часа выпустили 44 снаряда по Доломитному, Новолуганскому и Гольмовскому

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска за два часа выпустили по Доломитному, Новолуганскому и Гольмовскому в общей сложности 44 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 08.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Доломитное: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 09.00 – населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Новолуганское: выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров; 09.40 – населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Новолуганское: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 10.30 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 10.30 - населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Новолуганское: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 10.50 – населенный пункт Клещеевка – населенный пункт Доломитное: выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Украинские войска при ударах по Донецку использовали запрещенное оружие
Кроме того, войска Украины в 11.20 открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, выпустив по городу пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Поселок Доломитное расположен приблизительно в 30 километрах от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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