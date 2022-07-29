https://ria.ru/20220729/donbass-1805811658.html

Центр детского творчества в Донецке повредило украинским снарядом

Центр детского творчества в Донецке повредило украинским снарядом - РИА Новости, 29.07.2022

Центр детского творчества в Донецке повредило украинским снарядом

Здание Центра детского и юношеского творчества в Киевском районе Донецка повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:47

2022-07-29T11:47

2022-07-29T11:47

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 29 июл – РИА Новости. Здание Центра детского и юношеского творчества в Киевском районе Донецка повреждено в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."Вражеский снаряд повредил остекление в Центре детского и юношеского творчества Киевского района по ул. Артёма, 202", - написал мэр в своем Telegram-канале.Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, украинские войска в пятницу обстреливают Киевский район Донецка, в том числе из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины