https://ria.ru/20220729/donbass-1805805277.html

Украинские войска выпустили еще 20 ракет из "Града" по Донецку

Украинские войска выпустили еще 20 ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска выпустили еще 20 ракет из "Града" по Донецку

Украинские войска выпустили еще 20 ракет из РСЗО "Град" по двум районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T11:36

2022-07-29T11:36

2022-07-29T11:36

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 20 ракет из РСЗО "Град" по двум районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК уже сообщало о том, что украинские войска в пятницу выпустили 10 ракет из "Града" по Киевскому району и еще 10 по Петровскому районам Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.00 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский р-ны): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика