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Украинские войска выпустили еще 20 ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили еще 20 ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска выпустили еще 20 ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили еще 20 ракет из РСЗО "Град" по двум районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:36
2022-07-29T11:36
2022-07-29T11:36
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 20 ракет из РСЗО "Град" по двум районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК уже сообщало о том, что украинские войска в пятницу выпустили 10 ракет из "Града" по Киевскому району и еще 10 по Петровскому районам Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.00 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский р-ны): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Украинские войска выпустили еще 20 ракет из "Града" по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще 20 ракет из "Града" по двум районам Донецка