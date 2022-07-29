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Украинские войска выпустили еще 20 ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 29.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220729/donbass-1805805277.html
Украинские войска выпустили еще 20 ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили еще 20 ракет из "Града" по Донецку - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска выпустили еще 20 ракет из "Града" по Донецку
Украинские войска выпустили еще 20 ракет из РСЗО "Град" по двум районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T11:36
2022-07-29T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 20 ракет из РСЗО "Град" по двум районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство ДНР в СЦКК уже сообщало о том, что украинские войска в пятницу выпустили 10 ракет из "Града" по Киевскому району и еще 10 по Петровскому районам Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.00 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский р-ны): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
11:36 29.07.2022
 
Украинские войска выпустили еще 20 ракет из "Града" по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще 20 ракет из "Града" по двум районам Донецка

© AP Photo / Dmitry LovetskyОсколки снаряда на улице в Донецке
Осколки снаряда на улице в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Осколки снаряда на улице в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 20 ракет из РСЗО "Град" по двум районам Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство ДНР в СЦКК уже сообщало о том, что украинские войска в пятницу выпустили 10 ракет из "Града" по Киевскому району и еще 10 по Петровскому районам Донецка.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.00 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский р-ны): выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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