https://ria.ru/20220729/donbass-1805785898.html

Украинские войска обстреляли из "Града" Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли из "Града" Киевский район Донецка - РИА Новости, 29.07.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T10:43

2022-07-29T10:43

2022-07-29T10:43

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.25 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донбасс