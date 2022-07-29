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Украинские войска обстреляли из "Града" Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли из "Града" Киевский район Донецка - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:43
2022-07-29T10:43
2022-07-29T10:43
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
донбасс
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.25 - н.п. Первомайское - г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донбасс
Украинские войска обстреляли из "Града" Киевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили десять ракет из "Града" по Киевскому району Донецка