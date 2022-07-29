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Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР с применением "Точки-У" - РИА Новости, 29.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР с применением "Точки-У"
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР с применением "Точки-У" - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР с применением "Точки-У"
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР с применением "Точки-У", пострадали три мирных жителя, повреждены четыре дома, сообщило представительство Луганской... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:38
2022-07-29T10:41
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР с применением "Точки-У", пострадали три мирных жителя, повреждены четыре дома, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 8.15 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел города Сватово со стороны вооруженных формирований Украины с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У". По предварительной информации, в результате обстрела три мирных жителя получили ранения, повреждено и разрушено четыре жилых дома. Также повреждены несколько гаражей и автомобилей граждан", - сообщает представительство в Telegram-канале.
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в мире, лнр, ситуация в днр и лнр, донбасс
10:38 29.07.2022 (обновлено: 10:41 29.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР с применением "Точки-У"

Представительство ЛНР: при обстреле ВСУ Сватово из "Точки-У" пострадали три человека

© Фото : Представительство ЛНР в СЦККОсколки ракеты "Точка-У" в ЛНР
Осколки ракеты Точка-У в ЛНР - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
© Фото : Представительство ЛНР в СЦКК
Осколки ракеты "Точка-У" в ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР с применением "Точки-У", пострадали три мирных жителя, повреждены четыре дома, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 8.15 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел города Сватово со стороны вооруженных формирований Украины с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У". По предварительной информации, в результате обстрела три мирных жителя получили ранения, повреждено и разрушено четыре жилых дома. Также повреждены несколько гаражей и автомобилей граждан", - сообщает представительство в Telegram-канале.
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