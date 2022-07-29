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Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР с применением "Точки-У"
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР с применением "Точки-У" - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР с применением "Точки-У"
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР с применением "Точки-У", пострадали три мирных жителя, повреждены четыре дома, сообщило представительство Луганской... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:38
2022-07-29T10:38
2022-07-29T10:41
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ЛУГАНСК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР с применением "Точки-У", пострадали три мирных жителя, повреждены четыре дома, сообщило представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 8.15 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел города Сватово со стороны вооруженных формирований Украины с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У". По предварительной информации, в результате обстрела три мирных жителя получили ранения, повреждено и разрушено четыре жилых дома. Также повреждены несколько гаражей и автомобилей граждан", - сообщает представительство в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, ситуация в днр и лнр, донбасс
10:38 29.07.2022 (обновлено: 10:41 29.07.2022)
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР с применением "Точки-У"
Представительство ЛНР: при обстреле ВСУ Сватово из "Точки-У" пострадали три человека