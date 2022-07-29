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Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка и Новоселовки Второй
Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка и Новоселовки Второй - РИА Новости, 29.07.2022
Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка и Новоселовки Второй
Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов Киевского района Донецка и Новоселовки Второй со стороны украинских войск, сообщили в штабе... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T10:19
2022-07-29T10:19
2022-07-29T10:19
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов Киевского района Донецка и Новоселовки Второй со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли удар по Новоселовке Второй в Ясиноватском районе, ранен мирный житель. В результате обстрела ВФУ в Киевском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в пятницу сообщало об обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск. В сторону города выпустили пять ракет из РСЗО "Ураган".
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс
Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка и Новоселовки Второй
Штаб обороны ДНР: два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка и Новоселовки Второй