https://ria.ru/20220729/donbass-1805778872.html

Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка и Новоселовки Второй

Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка и Новоселовки Второй - РИА Новости, 29.07.2022

Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка и Новоселовки Второй

Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов Киевского района Донецка и Новоселовки Второй со стороны украинских войск, сообщили в штабе... РИА Новости, 29.07.2022

2022-07-29T10:19

2022-07-29T10:19

2022-07-29T10:19

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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате обстрелов Киевского района Донецка и Новоселовки Второй со стороны украинских войск, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли удар по Новоселовке Второй в Ясиноватском районе, ранен мирный житель. В результате обстрела ВФУ в Киевском районе Донецка ранен мужчина", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в пятницу сообщало об обстреле Киевского района Донецка со стороны украинских войск. В сторону города выпустили пять ракет из РСЗО "Ураган".

https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс