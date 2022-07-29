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Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 9.20 мск выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T09:59
2022-07-29T09:59
2022-07-29T09:59
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска в 9.20 мск выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Водяное - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о трех обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220721/khaymars-1803791357.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска снова обстреляли Куйбышевский район Донецка
ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка