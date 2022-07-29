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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 29.07.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 29.07.2022
2022-07-29T09:55
2022-07-29T09:55
2022-07-29T09:55
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Донецк, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09:25 (совпадает с мск) - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, красногоровка, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
ДНР: украинские войска обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибра 152 миллиметра